Билык отметила, что 10 мая ее маме должно было исполниться 75 лет. Однако 3 года назад она умерла.
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Певица подчеркнула, что ее мама – Анна Яковлевна – имела свой фан-клуб и множество поклонников.
А еще она была самой страстной поклонницей моего творчества и всегда поддерживала меня… Она ушла преждевременно, будто чувствовала, что не переживет эту ужасную войну. Почивай с миром, моя красавица!
– написала Ирина Билык.
В комментариях много звезд выразили свои соболезнования. В частности, актриса Ольга Сумская отметила, что помнит Анну Яковлевну. "Где-то там они, может, и встретились с моей мамочкой… Светлая, хорошая память родным!" – добавила она.
Поклонники вспомнили, как мама Билык любила шутить и вкусно готовила.
Напомним, мама Ирины Билык умерла 22 мая 2020 года. Ей было 72 года. Певица не разглашала причину смерти, но пообещала посвятить ей чувственный трек.