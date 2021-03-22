Ірина Білик позувала без макіяжу в Єгипті: фани не впізнали її на фото

Багато українських знаменитостей полетіли в Єгипет на відкриття нового 4-зіркового готелю. На території комплексу відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво сфотографувався зі співачкою Іриною Білик. Артистка, схоже, не була готова до зйомки, адже позувала ненафарбована. Без звичного макіяжу фани її не впізнали.

50-річна Ірина Білик звикла з'являтися на публіці з розкішним насиченим макіяжем та в стильних образах, які підкреслюють переваги її фігури. Однак на відпочинку зірка не наносить грим та обирає зручний одяг. Судячи з реакції мережі, повсякденний вигляд співачки відверто шокував користувачів.

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Фото Ірини Білик без макіяжу

Поряд з шеф-кухарем і суддею "Мастер Шефа" Ектором Хіменесом-Браво Ірина Білик позувала в яскравому одязі – широкій жовтій сукні з принтом, з різнобарвною хустинкою на голові, під яку сховала волосся, та блакитною шаллю. Обличчя без макіяжу співачка приховала за круглими сонцезахисними окулярами.



Ірина Білик без макіяжу з Ектором / Фото Instagram / @hectorjimenezbravo

Реакція мережі на фото Ірини Білик без макіяжу

На допис Ектора Хіменеса-Браво відреагували десятки шанувальниць. Більшість з них не впізнали народну артистку України, яка позувала поряд з ним. Фанів дуже здивував зовнішній вигляд Ірини Білик без косметики. Вони наголосили, що з гримом співачка виглядає куди молодшою.

Так, на цьому фото вже видно, що Іра передпенсійного віку;

Я думаю, що це за дама бальзаківського віку поруч;

Чесно, взагалі не впізнала, подумала, що мама

Лише одна з підписниць Ектора, які прокоментували допис, зауважила, що Ірині Білик вже 50 років, тому вона добре збереглася, як для свого віку. "Дівчата звикли все бачити з-під фільтрів і фотошопу, але Білик – 50 років! Як вона повинна виглядати? Нормально вона виглядає для свого віку", – йдеться в коментарі.

Додамо, в особистому профілі в інстаграмі артистка публікує дещо інші фото. Для одного з кадрів на пірсі вона одягла куртку бірюзового кольору, довге спортивне худі, вкорочені штани, епатажні кросівки та бейсболку.



Ірина Білик в Єгипті / Фото Instagram / @bilyk_iryna