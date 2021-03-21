Український шоумен та політик Сергій Притула привітав з Днем людей із синдромом Дауна. Він опублікував миловидне фото з сином Дмитром та одягнув різні шкарпетки, що є символом "сонячних" людей.

Знаменитий український телеведучий та політик Сергій Притула на особистій сторінці поділився новим миловидним фото та зачарував мережу. Зірка привітав з Днем "сонячних" людей.

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Сергій Притула привітав "сонячних"

Шоумен поділився миловидною світлиною, на якій зображений разом із сином Дмитром. Вони позували перед об'єктивом у вітальні дому. Для знімку Сергій Притула обрав молочне худі з принтом та джинси, натомість Дмитро приміряв синю футболку та сірі штани.

Однак не цей одяг був важливим елементом образу зіркового батька з сином. Сергій та Дмитро Притула постали в різних яскравих шкарпетках, що є символом людей із синдромом Дауна. Зокрема, так телеведучий висловив підтримку, любов та повагу до "сонячних", оскільки вони мають комфортно жити в суспільстві та без засудливих поглядів збоку.

"З Вашим Днем, Сонячні!!!" – лаконічно підписав світлину з сином Сергій Притула.



Сергій Притула з сином / Фото з інстаграму Сергія Притули

Прихильники телезірки доєдналися до привітань Сергія Притули та зауважили, що таке фото – дуже важливий крок. Допис також вподобала Маша Єфросиніна.