Ірина Білик показала, як виглядала в молодості: архівне фото зірки

Співачка Ірина Білик у День Збройних сил України опублікувала архівну фотографію, на якій зображена у військовій формі.

6 грудня вся країна відзначала День Збройних сил України. Зірки також долучилися до привітань українських воїнів, які вже 8 років захищають територію нашої країни та дають відсіч ворогові на передовій.

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Ірина Білик у військовій формі

З нагоди особливого для України дня Ірина опублікувала фото, на якому позувала у військовій формі. На світлині Білик зображена в молодому віці, з темним волоссям і стрункою фігурою. Артистка мило усміхається, а позаду нею маршують солдати.

Ірина підписала знімок так: "З Днем ЗСУ". А також попросила шанувальників вгадати, в якому році зроблена ця фотографія.



Ірина Білик у військовій формі / Скриншот інстаграм-сторіз Ірини Білик

Архівні фото українських зірок