Відома українська співачка TAYANNA опублікувала в інстаграм-сторіз архівне фото. Зірка часто ділиться світлинами на особистій сторінці.
Дивіться також Катя Осадча підкорила образом у вбранні від українського бренду: стильні фото
Архівне фото TAYANNA
Цього разу виконавиця показала, як виглядала 7 років тому. Фото зроблене на одному з виступів TAYANNA. Там вона позує у чорній мініспідниці та топі з вирізами на плечах і декольте.
Свій образ співачка доповнила червоним багатошаровим намистом. Цікаво, що у 2014 році TAYANNA була брюнеткою, тоді як зараз має світлий колір волосся. Вона зібрала пасма ззаду та вклала набік гривку.
TAYANNA / Фото з інстаграм-сторіз зірки
Що відомо про TAYANNA у 2014 році
- 7 років тому артистка взяла участь у четвертому сезоні шоу "Голос країни". Вона виступила з піснею "Одинокая". Однак ніхто з зіркових тренерів до дівчини не повернувся.
- TAYANNA однаково продовжувала займатися своєю кар'єрою, тому того самого року випустила кліп на пісню "Знаю и верю".
- Наступного року співачка вирішила знову спробувати свої сили в "Голосі країни". Цього разу вона обрала пісню "Край, мій рідний край". Виконання TAYANNA заворожило суддів – усі вони повернулися до дівчини.
- З-поміж всіх зіркових тренерів учасниця обрала Потапа. У його команді TAYANNA пройшла до суперфіналу, однак зайняла друге місце й поступилась перемогою Антону Копитіну.