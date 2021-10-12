Відома українська співачка TAYANNA опублікувала в інстаграм-сторіз архівне фото. Зірка часто ділиться світлинами на особистій сторінці.

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Архівне фото TAYANNA

Цього разу виконавиця показала, як виглядала 7 років тому. Фото зроблене на одному з виступів TAYANNA. Там вона позує у чорній мініспідниці та топі з вирізами на плечах і декольте.

Свій образ співачка доповнила червоним багатошаровим намистом. Цікаво, що у 2014 році TAYANNA була брюнеткою, тоді як зараз має світлий колір волосся. Вона зібрала пасма ззаду та вклала набік гривку.



TAYANNA / Фото з інстаграм-сторіз зірки

Що відомо про TAYANNA у 2014 році