Схоже, річницю дружби Ірина Білик та Олександр Пономарьов відзначали в закритому ресторані в Києві. Для зіркових посиденьок співачка обрала неонове худі оверсайз та чорні штани з вишивкою. 48-річний артист теж позував у повсякденному look – білій футболці та спортивних штанах, що досить нетипово для нього. Для фото Білик приобійняла Пономарьова.
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Ірина Білик пообіцяла зварити Олександру Пономарьову борщ
Схоже, наступна їхня зустріч відбудеться вдома в Ірини Білик. Вона пообіцяла нагодувати зіркового друга своїм борщем і звернулась до фоловерів за рецептом.
Колись ти готував для мене чай, а тепер я для тебе приготую справжній український борщ,
– пообіцяла Ірина Білик.
У своєму інстаграм-профілі Олександр Пономарьов опублікував це ж фото й лірично підписав: "Більш 25 років дружби з Іриною Білик".
Ірина Білик та Олександр Пономарьов / Фото з інстаграму співачки
Реакція мережі на нове фото Білик і Пономарьова
- "Ви дорослішаєте, Олександре, а Ірина молодшає. І це чудово! Талант – найголовніше. Публіка вас любить";
- "Такі друзі на вагу золота";
- "Гордість України, маю до вас велику повагу";
- "Обох люблю по-своєму";
- "Талановиті люди! Творчих вам успіхів, ви голоси України".