Схоже, річницю дружби Ірина Білик та Олександр Пономарьов відзначали в закритому ресторані в Києві. Для зіркових посиденьок співачка обрала неонове худі оверсайз та чорні штани з вишивкою. 48-річний артист теж позував у повсякденному look – білій футболці та спортивних штанах, що досить нетипово для нього. Для фото Білик приобійняла Пономарьова.

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Ірина Білик пообіцяла зварити Олександру Пономарьову борщ

Схоже, наступна їхня зустріч відбудеться вдома в Ірини Білик. Вона пообіцяла нагодувати зіркового друга своїм борщем і звернулась до фоловерів за рецептом.

Колись ти готував для мене чай, а тепер я для тебе приготую справжній український борщ,

– пообіцяла Ірина Білик.

У своєму інстаграм-профілі Олександр Пономарьов опублікував це ж фото й лірично підписав: "Більш 25 років дружби з Іриною Білик".

Ірина Білик та Олександр Пономарьов / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, 31 грудня 2021 року Ірина Білик збирали зіркових друзів на новорічній вечірці в себе вдома. Вона святкувала в компанії Пономарьова, Ассії Ахах, Зіброва, його дружини Марини та інших товаришів.

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