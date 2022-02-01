Похоже, годовщину дружбы Ирина Билык и Александр Пономарев отмечали в закрытом ресторане в Киеве. Для звездных посиделок певица выбрала неоновое худи оверсайз и черные брюки с вышивкой. 48-летний артист тоже позировал в повседневном look – белой футболке и спортивных штанах, что достаточно нетипично для него. Для фото Билык приобняла Пономарева.

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Ирина Билык пообещала сварить Александру Пономареву борщ

Похоже, следующая их встреча состоится дома у Ирины Билык. Она пообещала накормить звездного друга своим борщом и обратилась к фолловерам за рецептом.

Когда-то ты готовил для меня чай, а теперь я для тебя приготовлю настоящий украинский борщ,

– пообещала Ирина Билык.

В своем инстаграм-профиле Александр Пономарев опубликовал это фото и лирически подписал: "Более 25 лет дружбы с Ириной Билык".

Ирина Билык и Александр Пономарев / Фото из инстаграма певицы

Напомним, 31 декабря 2021 года Ирина Билык собирала звездных друзей на новогодней вечеринке у себя дома. Она праздновала в компании Пономарева, Ассии Ахах, Зиброва, его супруги Марины и других товарищей.

Реакция сети на новое фото Билык и Пономарева