Ірина Білик показала миловидне фото з синами: сімейний кадр

Популярна українська співачка Ірина Білик більш як рік тому знялась у сімейній фотосесії разом із двома синами – старшим Глібом та молодшим Табризом. Днями у мережі з'явилася архівна зворушлива світлина з цієї зйомки.

Відома українська артистка Ірина Білик разом з синами знялась у фотосесії для обкладинки глянцю for mama. Кадр зі зйомки з'явився на інстаграм-сторінці молодшого сина співачки.

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Сімейне фото Ірини Білик

Перед камерою позував 21-річний Гліб Оверчук, у якого на колінах сидів молодший 5-річний Табриз Ахмадов. Вони були одягнені у сірі джинси та темні куртки. Позаду хлопців стояла зіркова матуся та ніжно їх обіймала.

Для зйомки виконавиця обрала білу сорочку та чорний жакет з принтом. Вона доповнила образ масивним сріблястим ланцюжком. Волосся співачка розпустила та вклала локонами, а на обличчі зробила макіяж. Ірина Білик підкреслила очі темними стрілками, а губи нафарбувала матовою рожевою помадою.



Ірина Білик з синами / Фото з інстаграму сина зірки

Сини Ірини Білик: що про них відомо