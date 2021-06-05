Известная украинская артистка Ирина Билык вместе с сыновьями снялась в фотосессии для обложки глянца for mama. Кадр со съемки появился на инстаграм-странице младшего сына певицы.
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Семейное фото Ирины Билык
Перед камерой позировал 21-летний Глеб Оверчук, у которого на коленях сидел младший 5-летний Табриз Ахмадов. Они были одеты в серые джинсы и темные куртки. Позади ребят стояла звездная мамочка и нежно их обнимала.
Для съемки исполнительница выбрала белую рубашку и черный жакет с принтом. Она дополнила образ массивной серебристой цепочкой. Волосы певица распустила и уложила локонами, а на лице сделала макияж. Ирина Билык подчеркнула глаза темными стрелками, а губы накрасила матовой розовой помадой.
Ирина Билык с сыновьями / Фото из инстаграма сына звезды
Сыновья Ирины Билык: что о них известно
- Старший сын артистки Глеб родился в 1999 году в отношениях исполнительницы с моделью Андреем Оверчуком. Парень не любит публичности, а потому очень редко появляется в инстаграме звездной мамы.
- Уже 3 года Глеб Оверчук встречается с девушкой Алисой. В начале отношений парень сделал предложение любимой, но сделал это неординарно.
- Младший сын Табриз родился в 2015 году от режиссера Аслана Ахмадова с помощью суррогатной матери. Но отношения Билык с мужем не сложились – сейчас они разводятся.