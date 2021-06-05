Відома українська артистка Ірина Білик разом з синами знялась у фотосесії для обкладинки глянцю for mama. Кадр зі зйомки з'явився на інстаграм-сторінці молодшого сина співачки.
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Сімейне фото Ірини Білик
Перед камерою позував 21-річний Гліб Оверчук, у якого на колінах сидів молодший 5-річний Табриз Ахмадов. Вони були одягнені у сірі джинси та темні куртки. Позаду хлопців стояла зіркова матуся та ніжно їх обіймала.
Для зйомки виконавиця обрала білу сорочку та чорний жакет з принтом. Вона доповнила образ масивним сріблястим ланцюжком. Волосся співачка розпустила та вклала локонами, а на обличчі зробила макіяж. Ірина Білик підкреслила очі темними стрілками, а губи нафарбувала матовою рожевою помадою.
Ірина Білик з синами / Фото з інстаграму сина зірки
Сини Ірини Білик: що про них відомо
- Старший син артистки Гліб народився в 1999 році у стосунках виконавиці з моделлю Андрієм Оверчуком. Хлопець не любить публічності, а тому дуже рідко з'являється в інстаграмі зіркової мами.
- Вже 3 роки Гліб Оверчук зустрічається з дівчиною Алісою. На початку стосунків хлопець освідчився коханій, але зробив це неординарно.
- Молодший син Табриз народився у 2015 році від режисера Аслана Ахмадова за допомогою сурогатної матері. Та стосунки Білик з чоловіком не склалися – зараз вони розлучаються.