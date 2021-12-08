Ірина Білик поділилась рідкісним фото сина в його день народження
Джерело:інстаграм Ірини Білик
Українська співачка Ірина Білик привітала молодшого сина з днем народження. Також вона опублікувала фото нащадка, якого раніше не показувала в мережі.
Відома співачка Ірина Білик нечасто показує дітей на сторінці в інстаграмі. Однак з особливої нагоди зірка поділилась рідкісним кадром.
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Ірина Білик показала рідкісне фото сина
Виконавиця опублікувала світлину з домашнього архіву. На ній наймолодший син Ірини Білик позує ще малюком й грається. Сама співачка постала перед камерою у темно-синьому вбранні та з макіяжем. Вона нахилилась до Табріза, щоб його поцілувати.
Ірина Білик також привітала сина з днем народження. Днями йому виповнилося 6 років.
З днем народження, наш улюблений Табріз! Сонячний малюк!
– підписала кадр артистка.
Ірина Білик з сином / Фото з інстаграму зірки
У коментарях під фото шанувальники долучаються до привітань і засипають зіркову матусю компліментами. Українські зірки – Євгенія Власова, Марія Бурмака та інші також не утрималися від коментарів.
- "Хай здоровенький і щасливий росте";
- "З іменинником! Хай вас тішить! Щастя і здоров'я";
- "Вітаю! Бажаю сонця у кожному дні";
- "Клас, ти така красива";
- "З днем народження. Нехай зростає здоровим, щасливим, веселим, розумним хлопчиком";
- "Вітаємо, принц".