Малюк й раніше мав рекламні фотосесії, однак гонорар за появу в кадрі йому дістався вперше. Табрізу заплатили тисячу гривень. Свої перші гроші він заробив у 5 років!

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На зйомку хлопчика повів батько – російський продюсер Аслан Ахмадов. Він і допоміг сину витратити гонорар. На тисячу гривень Табріз купив робота-трансформера, пастилу та смурфика.

"Перша зарплата", – з гордістю підписав ексчоловік Ірини Білик. На фото малюк позував у блакитній футболці, джинсових бриджах і демонстрував на камеру купюра номіналом у тисячу гривень.

Молодший син Ірини Білик / Фото з інстаграму Табріза

Судячи з усього, Аслан Ахмадов прилетів в Україну заради сина. Раніше Ірина Білик розповідала, що розлучається з третім чоловіком через те, що він не приїжджає до них. Через пандемію фотограф цілий рік не бачив дружину й нащадка, хоч, за словами співачки, міг добратися до Києва.