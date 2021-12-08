Известная певица Ирина Билык нечасто показывает детей на странице в Инстаграме. Однако по особому случаю звезда поделилась редким кадром.

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Ирина Билык показала редкое фото сына

Исполнительница опубликовала фотографию из домашнего архива. На ней самый младший сын Ирины Билык позирует еще малышом и играет. Сама певица предстала перед камерой в темно-синем наряде и с макияжем. Она наклонилась к Табризу, чтобы его поцеловать.

Ирина Билык поздравила сына с днем рождения. На днях ему исполнилось 6 лет.

С днем Рождения, наш любимый Табриз! Солнечный малыш!

– подписала кадр артистка.



Ирина Билык с сыном / Фото из инстаграма звезды

Отметим, несмотря на то, что Табриз еще не ходил в школу, он уже получил свой первый гонорар. За съемку в рекламе мальчик получил 1000 гривен. На эти деньги он купил себе сладости и игрушки.

В комментариях под фото поклонники приобщаются к поздравлениям и засыпают звездную мамочку комплиментами. Украинские звезды – Евгения Власова, Мария Бурмака и другие также не воздержались от комментариев.