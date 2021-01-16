Українська письменниця Ірена Карпа, яка тривалий час живе в Парижі, оголилася у новій фотосесії. Вона позувала перед камерою, показавши оголені сідниці, і розбурхала уяву прихильників відвертими кадрами.

Українські знаменитості продовжують вражати шанувальників еротичними фотосесіями. Днями мережу завели сексуальні фото письменниці Ірени Карпи. На особистій сторінці в інстаграмі жінка також поділилася роздумами щодо того, як почуває себе, коли оголюється перед камерою.

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Ірена Карпа зображена на фото спиною до камери. Вона повністю оголилася, лише трішки прикрила шарфом апетитні сідниці. У руці жінка тримала книжку, еротично позувала з нею. На одному знімку письменниця розпустила волосся, на іншому – зібрала у пучок. На обличчі Ірена зробила макіяж з темними тінями на повіках.

Під час зйомки знаменитість показала свою сексуальність і жіночність. Навіть у такій фотосесії Карпа була дуже елегантною та вишуканою.



Ірена Карпа показала оголені сідниці / Фото з інстаграму Ірени Карпи



Ірена Карпа показала оголені сідниці / Фото з інстаграму Ірени Карпи

Що Ірена Карпа написала в публікації

У дописі письменниця поміркувала над питанням "Роздягатися чи ні?". Вона зазначила, що її питають, як це, фотографуватися оголеною. Ірена часто поставала у відвертих зйомках, тому зібрала для прихильниць декілька лайфхаків, як перестати боятися цього.

Як не соромитися фотографуватися оголеною