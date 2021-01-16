Оголила сідниці: Ірена Карпа роздяглася у відвертій зйомці – фото 18+
Українська письменниця Ірена Карпа, яка тривалий час живе в Парижі, оголилася у новій фотосесії. Вона позувала перед камерою, показавши оголені сідниці, і розбурхала уяву прихильників відвертими кадрами.
Українські знаменитості продовжують вражати шанувальників еротичними фотосесіями. Днями мережу завели сексуальні фото письменниці Ірени Карпи. На особистій сторінці в інстаграмі жінка також поділилася роздумами щодо того, як почуває себе, коли оголюється перед камерою.
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Ірена Карпа зображена на фото спиною до камери. Вона повністю оголилася, лише трішки прикрила шарфом апетитні сідниці. У руці жінка тримала книжку, еротично позувала з нею. На одному знімку письменниця розпустила волосся, на іншому – зібрала у пучок. На обличчі Ірена зробила макіяж з темними тінями на повіках.
Під час зйомки знаменитість показала свою сексуальність і жіночність. Навіть у такій фотосесії Карпа була дуже елегантною та вишуканою.
Ірена Карпа показала оголені сідниці / Фото з інстаграму Ірени Карпи
Ірена Карпа показала оголені сідниці / Фото з інстаграму Ірени Карпи
Що Ірена Карпа написала в публікації
У дописі письменниця поміркувала над питанням "Роздягатися чи ні?". Вона зазначила, що її питають, як це, фотографуватися оголеною. Ірена часто поставала у відвертих зйомках, тому зібрала для прихильниць декілька лайфхаків, як перестати боятися цього.
Як не соромитися фотографуватися оголеною
- Головне – приймати себе. Не виходить до кінця приймати – фотошоп та інші програми допоможуть. Люди давно використовують маски в сторіс замість того, щоб фарбуватися. Будь-які недоліки можна приховати.
- Знати, для чого це потрібно.
- Ви обожнюєте фотографа чи фотографиню і мрієте мати роботу його (її) авторства. Якщо професіонал каже вам, що бачить вас саме так, і ви розумієте, що в нього немає поганих намірів, то, можливо, варто спробувати такий формат зйомки.
- Ви любите людське тіло у будь-якому вигляді. Визнаєте красу у будь-якому віці й вірите, що краса починається саме з вас.
- Вам страшно наважитися, проте ви знаєте, що, коли наважитеся, будете почуватися дуже круто, оскільки переможете свій страх.
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