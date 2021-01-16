Обнажила ягодицы: Ирена Карпа разделась в откровенной съемке – фото 18+
Украинская писательница Ирена Карпа, которая долгое время живет в Париже, обнажилась в новой фотосессии. Она позировала перед камерой, показав обнаженные ягодицы, и взбудоражила воображение поклонников откровенными кадрами.
Украинские знаменитости продолжают поражать поклонников эротическими фотосессиями. На днях сеть завели сексуальные фото писательницы Ирены Карпы. На личной странице в Инстаграме женщина также поделилась размышлениями относительно того, как чувствует себя, когда обнажается перед камерой.
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Ирена Карпа изображена на фото спиной к камере. Она полностью обнажилась, лишь чуточку прикрыла шарфом аппетитные ягодицы. В руке женщина держала книжку, эротично позировала с ней. На одном снимке писательница распустила волосы, на другом – собрала в пучок. Ирена сделала макияж с темными тенями на веках.
Во время съемки знаменитость показала свою сексуальность и женственность. Даже в такой фотосессии Карпа была очень элегантной и изысканной.
Ирена Карпа показала обнаженные ягодицы / Фото из инстаграма Ирены Карпы
Ирена Карпа показала обнаженные ягодицы / Фото из инстаграма Ирены Карпы
Что Ирена Карпа написала в публикации
В заметке писательница поразмыслила над вопросом раздеваться или нет. Она отметила, что ее спрашивают, каково это фотографироваться обнаженной. Ирена часто представала в откровенных съемках, поэтому собрала для поклонниц несколько лайфхаков как перестать бояться этого.
Как не стесняться фотографироваться обнаженной
- Главное – принимать себя. Не получается до конца принимать – фотошоп и другие программы помогут. Люди давно используют маски в сторис вместо того, чтобы краситься. Любые недостатки можно скрыть.
- Знать, для чего это нужно.
- Вы обожаете фотографа и мечтаете иметь работу его (ее) авторства. Если профессионал говорит вам, что видит вас именно так, и вы понимаете, что у него нет дурных намерений, то, возможно, стоит попробовать такой формат съемки.
- Вы любите человеческое тело в любом виде. Признаете красоту в любом возрасте и верите, что красота начинается именно с вас.
- Вам страшно осмелиться, однако вы знаете, что, когда осмелитесь, будете чувствовать себя очень круто, поскольку победите свой страх.
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