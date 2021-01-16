Украинская писательница Ирена Карпа, которая долгое время живет в Париже, обнажилась в новой фотосессии. Она позировала перед камерой, показав обнаженные ягодицы, и взбудоражила воображение поклонников откровенными кадрами.

Украинские знаменитости продолжают поражать поклонников эротическими фотосессиями. На днях сеть завели сексуальные фото писательницы Ирены Карпы. На личной странице в Инстаграме женщина также поделилась размышлениями относительно того, как чувствует себя, когда обнажается перед камерой.

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Ирена Карпа изображена на фото спиной к камере. Она полностью обнажилась, лишь чуточку прикрыла шарфом аппетитные ягодицы. В руке женщина держала книжку, эротично позировала с ней. На одном снимке писательница распустила волосы, на другом – собрала в пучок. Ирена сделала макияж с темными тенями на веках.

Во время съемки знаменитость показала свою сексуальность и женственность. Даже в такой фотосессии Карпа была очень элегантной и изысканной.



Ирена Карпа показала обнаженные ягодицы / Фото из инстаграма Ирены Карпы



Ирена Карпа показала обнаженные ягодицы / Фото из инстаграма Ирены Карпы

Что Ирена Карпа написала в публикации

В заметке писательница поразмыслила над вопросом раздеваться или нет. Она отметила, что ее спрашивают, каково это фотографироваться обнаженной. Ирена часто представала в откровенных съемках, поэтому собрала для поклонниц несколько лайфхаков как перестать бояться этого.

Как не стесняться фотографироваться обнаженной