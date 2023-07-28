Найбезпорадніше відчуття чоловіка, – Іраклі Макацарія розповів про партнерські пологи з дружиною
Джерело:"Слава +"
Іраклі Макацарія 2 червня вперше став татом. Його дружина Ліза Чічуа народила йому сина, якого подружжя назвало Георгій. Молодий батько розповів, що пережив партнерські пологи. Він вперше зізнався, якими були його враження від такого досвіду.
Бізнесмен зазначив, що всього пологи його коханої тривали близько десяти годин. Він поділився, що перша зустріч з малюком була дуже емоційною. Чоловік навіть розплакався від щастя. Адже, за словами бізнесмена, у такі моменти не думаєш про те, щоб контролювати свої емоції.
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Іраклі Макацарія про партнерські пологи
Чоловік розповів, що спершу дружина не хотіла, щоб Іраклі був присутній на пологах. Втім, зіркове подружжя все ж вирішило разом пройти через це.
Цей процес – величезний стрес. Коли ти спостерігаєш, але нічим не можеш допомогти своїй коханій, і вона проходить через ці болі. Це найбезпорадніше відчуття чоловіка, коли ти нічого не можеш зробити. Цей стрес наповнюється і в кінці вінчається подарунком від Бога,
– поділився молодий батько.
Інтерв'ю Іраклі Макацарія: дивитись відео онлайн
Українські зірки, які мали досвід партнерських пологів
- Телеведучий Нікіта Добринін переживав партнерські пологи. Чоловік розповів, що йому зовсім не було страшно, оскільки вони з Дашою Квітковою на всі 100% були готові до народження дитини. За його словами, подружжя дуже багато читало й дізнавалося про пологи.
- Популярний шоумен Анатолій Анатоліч вперше був присутній на пологах своєї дружини лише під час народження третьої дитини. Він вперше підтримував дружину під час пологів і пройшов з нею все – складні, прекрасні, важкі, фантастичні етапи. Багатодітний батько зізнався, що вражений силою Юлії.
- Снайперка Євгенія Емеральд розповіла, що її партнерські пологи з чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком минули добре. Чоловік приїхав з фронту лише на 12 днів і сильно підтримував Євгенію. Як поділилася захисниця, вони довго налаштовувалися на партнерські пологи та не пошкодували про своє рішення.
- Телеведучий Юрій Горбунов перебував на партнерських пологах разом з Катею Осадчою. Він старанно готувався до цього відповідального моменту. Відтак ходив на спеціальні курси, вивчав, як саме мають проходити пологи. Втім, Юрій пояснив, що теорія та практика – зовсім різні. Після пологів ведучий зрозумів, що чоловіки набагато слабші, аніж жінки. І якби він опинився на місці дружини, навряд чи витримав народження дитини.