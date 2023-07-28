Бизнесмен отметил, что всего роды продолжались около десяти часов. Он поделился, что первая встреча с малышом была для него очень эмоциональной. Мужчина даже расплакался от счастья. Поскольку, по словам бизнесмена, в такие моменты не думаешь о том, чтобы контролировать свои эмоции.

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Иракли Макацария о партнерских родах

Мужчина рассказал, что сначала жена не хотела, чтобы Иракли присутствовал на родах. Но все же пара решила вместе пройти через это.

Хочу сказать, что этот процесс – огромный стресс. Когда ты наблюдаешь, но ничем не можешь помочь своей любимой, и она проходит через эти боли. Это самое беспомощное чувство мужчины, когда ты ничего не можешь сделать. Этот стресс наполняется и в конце венчается подарком от Бога,

– поделился молодой отец.

Интервью Иракли Макацария: смотреть видео онлайн

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