Бизнесмен отметил, что всего роды продолжались около десяти часов. Он поделился, что первая встреча с малышом была для него очень эмоциональной. Мужчина даже расплакался от счастья. Поскольку, по словам бизнесмена, в такие моменты не думаешь о том, чтобы контролировать свои эмоции.
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Иракли Макацария о партнерских родах
Мужчина рассказал, что сначала жена не хотела, чтобы Иракли присутствовал на родах. Но все же пара решила вместе пройти через это.
Хочу сказать, что этот процесс – огромный стресс. Когда ты наблюдаешь, но ничем не можешь помочь своей любимой, и она проходит через эти боли. Это самое беспомощное чувство мужчины, когда ты ничего не можешь сделать. Этот стресс наполняется и в конце венчается подарком от Бога,
– поделился молодой отец.
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Украинские звезды, которые имели опыт партнерских родов
- Телеведущий Никита Добрынин переживал партнерские роды. Мужчина рассказал, что ему совсем не было страшно, поскольку они с Дашей Квитковой на все 100% были готовы к рождению ребенка. По его словам, супруги очень много читали и узнавали о родах.
- Популярный шоумен Анатолий Анатолич впервые присутствовал на родах своей жены только во время рождения третьего ребенка. Он впервые поддерживал жену во время родов и прошел с ней все – сложные, прекрасные, трудные, фантастические этапы. Многодетный отец признался, что поражен силой Юлии.
- Снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что ее партнерские роды с мужем-военным Евгением Стипанюком прошли хорошо. Мужчина приехал с фронта всего на 12 дней и сильно поддерживал Евгению. Как поделилась пара долго настраивались на партнерские роды и не пожалели о своем решении.
- Телеведущий Юрий Горбунов находился на партнерских родах вместе с Катей Осадчей. Он усердно готовился к этому ответственному моменту. Следовательно, ходил на специальные курсы, изучал, как именно должны проходить роды. Но Юрий объяснил, что теория и практика совершенно разные. После родов ведущий понял, что мужчины гораздо слабее женщин. И будь он на месте жены, вряд ли выдержал рождение ребенка.