Бізнесмен зазначив, що всього пологи його коханої тривали близько десяти годин. Він поділився, що перша зустріч з малюком була дуже емоційною. Чоловік навіть розплакався від щастя. Адже, за словами бізнесмена, у такі моменти не думаєш про те, щоб контролювати свої емоції.

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Іраклі Макацарія про партнерські пологи

Чоловік розповів, що спершу дружина не хотіла, щоб Іраклі був присутній на пологах. Втім, зіркове подружжя все ж вирішило разом пройти через це.

Цей процес – величезний стрес. Коли ти спостерігаєш, але нічим не можеш допомогти своїй коханій, і вона проходить через ці болі. Це найбезпорадніше відчуття чоловіка, коли ти нічого не можеш зробити. Цей стрес наповнюється і в кінці вінчається подарунком від Бога,

– поділився молодий батько.

Інтерв'ю Іраклі Макацарія: дивитись відео онлайн

Українські зірки, які мали досвід партнерських пологів