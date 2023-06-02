Іраклі Макацарія вперше став татом: хто в нього народився та як назвали дитину
Джерело:Іраклі Макацарія
Лише місяць тому Іраклі Макацарія офіційно заявив, що його 21-річна дружина Ліза вагітна. Тепер стало відомо, що Іраклі став татом – у нього народився хлопчик.
Схоже, первістка назвали Георгій. В соцмережах Іраклі Макацарія показав відео біля пологового будинку.
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Батьком Макацарія став 2 червня. Знаменитість вийшов до друзів після пологів дружини Лізи Чічуа. На відео помітно, що Іраклі безмежно щасливий та не зміг стримати сліз.
Поки Іраклі не розповів деталей. Як почувається його дружина – теж невідомо.
Макацарія вже встиг розповісти новину найближчим. Зірка показав, як його рідні святкували перед пологовим. З цієї сторіс і стало зрозуміло, що хлопчика назвали Георгій.
Рідні Макацарія привітали його з народженням сина / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що чутки про вагітність дружини Лізи Чічуа з'явилися після 14 лютого, коли бізнесмен публічно привітав свою кохану з днем закоханих. Проте офіційно Іраклі підтвердив, що стане татом, лише на початку травня.
Стосунки Іраклі Макацарія з Лізою: коротко
- Раніше головний герой "Холостяка-6" зізнався, що закохався у свою дружину Лізу з першого погляду. Вони зустрілися в Батумі, але чоловік не підійшов до неї познайомитися. Через декілька днів він наважився написати дівчині в Instagram. Зустрічатися пара почала у серпні 2020 року.
- У квітні 2022 року Іраклі Макацарія освідчився Лізі в неймовірно красивій локації у Тбілісі, куди запросив рідних і друзів. Цікаво, що напередодні він, як і вимагають традиції, попросив дозволу в її батьків.
- А 23 липня 2022 року Іраклі Макацарія одружився. Закохані зіграли пишне грузинське весілля. Дівчина, яка на 17 років молодша за свого супутника, обрала сукню незвичайного дизайну, а ексхолостяк постав у класичному чорному костюмі.