У мене був шок, – Іраклі Макацарія зворушив історією, як кохана розповіла йому про вагітність

Іраклі Макацарія нещодавно вперше став татом. 2 червня його дружина Ліза народила йому сина. Тепер Макацарія зізнався, як кохана повідомила йому про вагітність.

Про це він розповів у новому інтерв'ю Славі Дьоміну. На запитання ведучого, чи пам'ятає Іраклі, як Ліза розповіла про вагітність, він відповів: "Звісно, я таке можливо забути?".

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За його словами, це був сюрприз від дружини. Він прийшов додому, там була Ліза з сестрою і мамою. Кохана покликала Іраклі і дала йому коробку від якогось бренду. Колишній "Холостяк" зізнається – подумав, що це звичайний подарунок.

Я спілкувався зі всіма і паралельно відкривав коробку, потім побачив, що там дитячі речі – маленькі носочки. Я подивився на неї, потім знову на носочки… У мене кілька секунд був шок. Я підійшов і перепитав, чи це точно,

– пригадав Іраклі Макацарія.

Зірка додав, що для нього це був, хоч і очікуваний, але момент істини, коли відчуваєш, що почнеться щось нове і важливе.

У соцмережах Макацарія вперше показав сімейне фото з сином. На світлині Іраклі тримає маленького Георгія на руках, а поруч стоїть Ліза. Додамо, що подружжя досі приховує обличчя хлопчика.



Іраклі Макацарія з дружиною і сином / Фото з його інстаграму

На питання щодо наступної дитини Макацарія відповів, що поки йому ще треба час на знайомство з сином Георгієм. Адже одразу за 10 днів після його народження Іраклі полетів на місяць в Домінікану на зйомки, тож провів небагато часу з хлопчиком.

Іраклі розповів і про те, хто прокидається до сина вночі. Він зізнався, що спочатку вони з дружиною планували спати по півночі і по черзі ходити до малюка, але в реальності вони разом просинаються. За його словами, Георгій вночі прокидається лише 2 – 3 рази.

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До слова, Іраклі та Ліза ретельно приховували, що чекають на народження дитини. Про вагітність дружини бізнесмен повідомив лише у травні, хоча плітки почали ширитися ще у лютому, коли в обраниці Макацарія помітили животик.

Подружжя стало батьками 2 червня. А вже 12 липня Макацарія з дружиною охрестив сина. Церемонія пройшла в церкві Кашветі, що знаходиться у центрі Тбілісі. Новоспечена сім'я була одягнена у світлі образи.