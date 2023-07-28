Об этом он рассказал в новом интервью Славе Демину. На вопрос ведущего, помнит ли Иракли, как Лиза рассказала о беременности, он ответил: "Конечно, я такое возможно забыть?"

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По его словам, это был сюрприз от жены. Он пришел домой, там была Лиза с сестрой и матерью. Возлюбленная позвала Иракли и дала ему коробку от какого-то бренда. Бывший "Холостяк" признается – подумал, что это обычный подарок.

Я общался со всеми и параллельно открывал коробку, потом увидел, что там детские вещи – маленькие носочки. Я посмотрел на нее, потом снова на носочки… У меня несколько секунд был шок. Я подошел и переспросил, точно ли это,

– вспомнил Иракли Макацария.

Звезда добавил, что для него это был хоть и ожидаемый, но момент истины, когда чувствуешь, что начнется что-то новое и важное.

В соцсетях Макацария впервые показал семейное фото с сыном. На фотографии Иракли держит маленького Георгия на руках, а рядом стоит Лиза. Добавим, что супруги до сих пор скрывают лицо мальчика.



Иракли Макацария с женой и сыном / Фото из его инстаграммы

На вопрос по поводу следующего ребенка Макацария ответил, что пока ему еще нужно время на знакомство с сыном Георгием. Ведь сразу через 10 дней после его рождения Иракли полетел на месяц в Доминикану на съемки и провел немного времени с мальчиком.

Иракли рассказал и о том, кто просыпается к сыну ночью. Он признался, что сначала они с женой планировали спать по северу и по очереди ходить к малышу, но в реальности они вместе просыпаются. По его словам, Георгий ночью просыпается всего 2 – 3 раза.

Смотрите полное интервью с Иракли Макацария: видео

К слову, Иракли и Лиза тщательно скрывали, что ждут рождения ребенка. О беременности жены бизнесмен сообщил только в мае, хотя сплетни начали распространяться еще в феврале, когда в избраннице Макацария заметили животик.

Супруги стали родителями 2 июня. А уже 12 июля Макацария с супругой окрестил сына. Церемония прошла в церкви Кашвети, расположенной в центре Тбилиси. Новоиспеченная семья была одета в светлые образы.