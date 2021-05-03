Іраклі Макацарія провів Великдень з 19-річною коханою: святкові фото пари

Герой 6 сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія Великдень провів разом із коханою дівчиною Лізою Чичуа. Схоже, що пара відправилася на батьківщину чоловіка – в Грузію. Там закохані зробили декілька зворушливих святкових кадрів з великодніми атрибутами.

Іраклі Макацарія вже не приховує особисте життя й часто ділиться світлинами з коханою в мережі. На Пасху пара вкотре потішила новими спільними фотографіями.

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Декілька тижнів тому продюсер вперше показав публіці свою обраницю. Нею стала 19-річна грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці з Іраклі – 17 років, адже зараз одному з найпопулярніших чоловіків країни – 36.

Іраклі Макацарія з коханою на Великдень

Судячи з геолокації, пара сфотографувалася в Тбілісі. Святковий день вони провели в родинному колі. Ліза та Іраклі постали перед камерою біля фортепіано, на якому стояли паски, писанки та інші великодні атрибути. У руках закохані тримали великодні яєчка, якими влаштували традиційну "бійку". Чичуа та Макацарія щиро усміхалися та з ніжністю дивилися один на одного.

"Христос Воскрес!", – привітав зі святом улюбленець жінок.



Іраклі Макацарія з коханою на Великдень / Фото з інстаграму Лізи Чичуа



Іраклі Макацарія з коханою на Великдень / Фото з інстаграму Лізи Чичуа

До особистого життя пари тепер прикута особлива увага. Нові публікації активно коментують підписники продюсера. Під святковим дописом Іраклі його прихильники залишають приємні слова та привітання.