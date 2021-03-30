Учасником таємничого шоу "Маска" став бізнесмен та український холостяк Іраклі Макацарія. Він ховався під маскою Сома. Чоловік розповів, що англійська мова допомогла йому пройти далі, але костюм був дуже важкий.

27 березня відбувся 10 випуск загадкового шоу "Маска". Учасник Сом вилетів з проєкту, а за його яскравим та суперечливим образом ховався Іраклі Макацарія. Він прокоментував участь у шоу.

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Іраклі Макацарія про участь у "Масці"

Холостяк вдавав іноземця. Він розповів, що грати роль людини з іншої країни йому було зовсім не складно, адже він народився і виріз у Грузії, певний час жив у США, коли навчався. На думку Іраклі, знання англійської мови допомогало йому проходити далі.

"Англійська мова мені близька, я дуже комфортно почуваюсь, спілкуючись нею. Сценаристи шоу запропонували розвивати таку легенду – я іноземець, що і є правдою, але говорити мав саме англійською. І це круто, я одразу це підтримав, адже так ми змогли заплутати аудиторію та експертів. Думаю, якби не мова, детективи набагато раніше б здогадались, хто під маскою. Тому англійська врятувала мене, хоча б до третього ефіру, в якому я заспівав російською", – поділився бізнесмен.

Однак вміння розмовляти англійською мовою не до кінця робила участь Макацарії на шоу комфортним. Костюм Сома був дуже важкий, до того ж Іраклі ніколи не співав на великій сцені, хіба що, у караоке.

Було дуже складно, адже голова Сома неймовірно велика і доходила мені до плечей, тож було важко піднімати руки. Проте, чесно кажучи, з усіх костюмів мені дійсно найбільше подобався Сом! Він крутий, але рухатись у ньому надто складно,

– розповів артист.

Незважаючи на всі складнощі, Іраклі Макацарія задоволений участю в шоу. Також він зізнався, що не може назвати улюбленого виступу, адже в кожному ефірі віддавався повністю.

"Те, що я наважився на участь у цьому проєкті, вже стало для мене відкриттям, адже можу чесно зізнатись – ніколи в житті не співав. Це мій перший досвід! Слух у мене був, адже я танцював, але ж тут все зовсім інше. Тому я вирішив, що маю просто сконцентруватись і кайфувати. А вийшло те, що вийшло. І мені це сподобалось", – зізнався Іраклі Макацарія.

Останній виступ Сома на "Масці": дивіться відео онлайн