Иракли Макацария прокомментировал участие в шоу "Маска"
Участником таинственного шоу "Маска" стал бизнесмен и украинский холостяк Иракли Макацария. Он прятался под маской Сома. Мужчина рассказал, что английский язык помог ему пройти дальше, но костюм был очень тяжелый.
Источник:"Канал Украина"
27 марта состоялся 10 выпуск загадочного шоу "Маска". Участник Сом вылетел из проекта, а за его ярким и противоречивым образом прятался Иракли Макацария. Он прокомментировал участие в шоу.
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Иракли Макацария об участии в "Маске"
Холостяк притворялся иностранцем. Он рассказал, что играть роль человека из другой страны ему было совсем не сложно, ведь он родился и вырос в Грузии, некоторое время жил в США, когда учился. По мнению Иракли, знание английского языка помогало ему проходить дальше.
"Английский язык мне близок, я очень комфортно чувствую себя, общаясь на нем. Сценаристы шоу предложили развивать такую легенду – я иностранец, что и является правдой, но говорить должен был именно на английском. И это круто, я сразу это поддержал, ведь так мы смогли запутать аудиторию и экспертов. Думаю, если бы не язык, детективы гораздо раньше бы догадались, кто под маской. Поэтому английский спас меня, хотя бы до третьего эфира, в котором я спел на русском", – поделился бизнесмен.
Однако умение говорить на английском не до конца делало участие Макацарии на шоу комфортным. Костюм Сома был очень тяжелым, к тому же Иракли никогда не пел на большой сцене, разве что, в караоке.
Было очень сложно, ведь голова Сома невероятно большая и доходила мне до плеч, поэтому было трудно поднимать руки. Однако, честно говоря, из всех костюмов мне действительно больше всего нравился Сом! Он крутой, но двигаться в нем слишком сложно,
– рассказал артист.
Несмотря на все сложности, Иракли Макацария доволен участием в шоу. Также он признался, что не может назвать любимое выступление, ведь в каждом эфире выкладывался на полную.
"То, что я решился на участие в этом проекте, уже стало для меня открытием, ведь могу честно признаться – никогда в жизни не пел. Это мой первый опыт! Слух у меня был, ведь я танцевал, но здесь все совсем другое. Поэтому я решил, что должен просто сконцентрироваться и кайфовать. А получилось то, что получилось. И мне это понравилось", – признался Иракли Макацария.
Последнее выступление Сома на "Маске": смотрите видео онлайн
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