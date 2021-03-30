Участником таинственного шоу "Маска" стал бизнесмен и украинский холостяк Иракли Макацария. Он прятался под маской Сома. Мужчина рассказал, что английский язык помог ему пройти дальше, но костюм был очень тяжелый.

27 марта состоялся 10 выпуск загадочного шоу "Маска". Участник Сом вылетел из проекта, а за его ярким и противоречивым образом прятался Иракли Макацария. Он прокомментировал участие в шоу.

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Иракли Макацария об участии в "Маске"

Холостяк притворялся иностранцем. Он рассказал, что играть роль человека из другой страны ему было совсем не сложно, ведь он родился и вырос в Грузии, некоторое время жил в США, когда учился. По мнению Иракли, знание английского языка помогало ему проходить дальше.

"Английский язык мне близок, я очень комфортно чувствую себя, общаясь на нем. Сценаристы шоу предложили развивать такую ​​легенду – я иностранец, что и является правдой, но говорить должен был именно на английском. И это круто, я сразу это поддержал, ведь так мы смогли запутать аудиторию и экспертов. Думаю, если бы не язык, детективы гораздо раньше бы догадались, кто под маской. Поэтому английский спас меня, хотя бы до третьего эфира, в котором я спел на русском", – поделился бизнесмен.

Однако умение говорить на английском не до конца делало участие Макацарии на шоу комфортным. Костюм Сома был очень тяжелым, к тому же Иракли никогда не пел на большой сцене, разве что, в караоке.

Было очень сложно, ведь голова Сома невероятно большая и доходила мне до плеч, поэтому было трудно поднимать руки. Однако, честно говоря, из всех костюмов мне действительно больше всего нравился Сом! Он крутой, но двигаться в нем слишком сложно,

– рассказал артист.

Несмотря на все сложности, Иракли Макацария доволен участием в шоу. Также он признался, что не может назвать любимое выступление, ведь в каждом эфире выкладывался на полную.

"То, что я решился на участие в этом проекте, уже стало для меня открытием, ведь могу честно признаться – никогда в жизни не пел. Это мой первый опыт! Слух у меня был, ведь я танцевал, но здесь все совсем другое. Поэтому я решил, что должен просто сконцентрироваться и кайфовать. А получилось то, что получилось. И мне это понравилось", – признался Иракли Макацария.

Последнее выступление Сома на "Маске": смотрите видео онлайн