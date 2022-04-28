Іраклі Макацарія освідчився коханій, яка на 17 років молодша від нього

Грузин Іраклі Макацарія, який був головним героєм 6 сезону "Холостяка" освідчився коханій Лізі Чичуа, яка на 17 років молодша від нього. Чоловік організував романтичне освідчення у неймовірно красивій локації – на тлі гір.

Іраклі приготував для обраниці сюрприз. Він зібрав друзів і родичів на гірській вершині у Тбілісі, а також прикрасив локацію романтичними декораціями.

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Іраклі Макацарія заручився з коханою

Чоловік наважився на відповідальний крок у житті. Спочатку закохані пройшлися коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі став перед Лізою на коліно та запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина погодилася, від щастя обоє не могли стримати сліз. Чичуа не очікувала, що Макацарія освідчиться їй. На обличчі дівчини сяяла щира усмішка, вона була неймовірно рада та розчулена таким вчинком коханого.

Іраклі Макацарія освідчився Лізі Чичуа: дивіться відео онлайн

Для особливого вечора з коханим Ліза одягнула коротку сукню насиченого малинового кольору. Вбрання мало пишну спідницю та об'ємні рукави. Такий look поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала у фірмовий пучок, а на обличчі зробила макіяж з насиченою помадою на губах.



Іраклі Макацарія освідчився Лізі Чичуа / Скриншот інстаграм-сторіз

Іраклі Макацарія освідчився коханій / Фото з інстаграму нареченого

Історія кохання Іраклі Макацарія та Лізи Чичуа