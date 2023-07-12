Іраклі Макацарія з молодою дружиною охрестив первістка: перші фото новонародженого сина

Зіркове подружжя охрестило малюка, який народився на початку червня. Іраклі Макацарія довго приховував сина від публіки і нарешті показав перші фото. В цей день маленький Георгій отримав багато уваги.

Нагадаємо, що хлопчик народився 2 червня, а вже 12 липня відбулося його таїнство хрещення. Церемонія пройшла в церкві Кашветі, що знаходиться у центрі Тбілісі.

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Зазначимо, що ні 21-річна Ліза Чічуа, ні 38-річний Іраклі Макацарія ще не встигли опублікувати офіційні фото зі сином. Проте гості, які були присутні на хрещенні малюка, залюбки поділилися святковими кадрами в мережі.



Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Скриншот з його інстаграм-сторіс

На світлині дружина Іраклі тримала первістка на руках. І Ліза, і Георгій були одягнені у біле вбрання. Сам Макацарія стоїть поруч у білій сорочці та світлих брюках і ніжно гладить сина по голові.

На кадрах не видно обличчя малюка – його прикрили смайликами. Тому на кого схожий первісток – поки таємниця.

Іраклі Макацарія з дружиною охрестив сина / Фото з інстаграм-сторіс Лізи

Нагадаємо, що Іраклі та Ліза ретельно приховували, що чекають на народження дитини. Про вагітність дружини бізнесмен повідомив лише у травні, хоча плітки почали ширитися ще у лютому, коли в обраниці Макацарія помітили животик.

Подружжя стало батьками 2 червня. У пари народився син, якого вони назвали Георгієм. Тоді Іраклі опублікував фото, як його рідні святкували перед пологовим.

Додамо, що Іраклі Макацарія одружився 23 липня 2022 року. Закохані зіграли пишне грузинське весілля. Ліза Чічуа на 17 років молодша за коханого.