Нагадаємо, що у подружжя народилася третя спільна дитина. Водночас Борис Джонсон від попередніх шлюбів має ще 4 дітей.

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Хлопчик з'явився на світ ще 5 липня. Проте лише тепер пара повідомила радісну новину.



​Син Бориса Джонсона / Фото з інстаграму Керрі

Як Борис Джонсон назвав дитину

Керрі написала в соцмережах, що у них народився син. Назвали його Френк Альфред Одіссей Джонсон. Молода мама показала перші фото малюка.

Дружина Джонсона додала лаконічний підпис до світлин.

Ласкаво просимо у світ, Френк Альфред Одіссей Джонсон, який народився 5 липня о 9:15 ранку. Чи можете ви вгадати, яке ім’я вибрав мій чоловік?,

– жартома написала вона.



Син Бориса Джонсона / Фото з інстаграму Керрі

На одному з фото старший син обіймає а турботливо накриває ковдрою свого нового братика.

"Я люблю кожну хвилину цього сонного малюка. Бачити, як мої старші діти обіймають свого нового брата з такою радістю та хвилюванням – це найпрекрасніше, що можна було побачити. Ми всі дуже вражені", – написала Керрі.



Сини Бориса Джонсона / Фото з інстаграму Керрі

Нагадаємо, що Керрі – третя дружина колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. До заміжжя з політиком вона була активісткою в галузі екології. Їхній роман розпочався у 2018 році, коли він ще був одружений з Мариною Віллер.

Сам Борис Джонсон став батьком увосьме. У нього є четверо спадкоємців від Марини Вілер, з якою він прожив 25 років, вже троє – від нинішньої дружини, а також позашлюбна донька.