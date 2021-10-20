Іраклі вже не приховує стосунків з 19-річною грузинкою. Він не соромиться відверто казати про свої почуття, однак не зловживає цим і тримає особисте щастя якомога далі віл сторонніх очей.

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В інстаграм-сторіз чоловік оприлюднив рідкісний кадр, на якому зображений разом із коханою. Іраклі та Ліза зробили селфі в дзеркалі. Макацарія на тренування одягнув короткі обтислі шорти чорного кольору та сіру кофту. Чичуа постала перед камерою в лосинах і топі, які підкреслили витончену фігуру. Обоє поєднали спортивний одяг з білими кросівками. Також дівчина зібрала волосся у низький хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж.

На обличчях Іраклі та Лізи сяяли усмішки. Видно, що вони обоє щасливі від занять спортом разом.



Іраклі Макацарія з коханою / Скриншот інстаграм-сторіз Іраклі Макацарія

Нагадаємо, про стосунки з 19-річною грузинкою Іраклі оголосив у квітні. Чоловік зізнався, що його не турбує 17-річна різниця у віці й Ліза також не зважає на неї. Їм дуже добре разом, кохають один одного, а це найголовніше.