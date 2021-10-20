Иракли уже не скрывает отношений с 19-летней грузинкой. Он не стесняется откровенно говорить о своих чувствах, однако не злоупотребляет этим и держит личное счастье как можно дальше.

Смотрите также Любимая Иракли Макацарии очаровала нежным образом в цветочном платье: яркие фото

Новое фото влюбленных

В инстаграм-сторис мужчина обнародовал редкий кадр, на котором запечатлен вместе с любимой. Иракли и Лиза сделали селфи в зеркале. Макацария на тренировку надел короткие облегающие шорты черного цвета и серую кофту. Чичуа предстала перед камерой в лосинах и топе, которые подчеркнули изящную фигуру. Оба совместили спортивную одежду с белыми кроссовками. Также девушка собрала волосы в низкий хвост, а на лице сделала легкий макияж.

На лицах Иракли и Лизы сияли улыбки. Видно, что они оба счастливы от занятий спортом вместе.



Иракли Макацария с возлюбленной / Скриншот инстаграм-сторис Иракли Макацария

Напомним, об отношениях с 19-летней грузинкой Иракли объявил в апреле. Мужчина признался, что его не беспокоит 17-летняя разница в возрасте и Лиза также не обращает на нее внимание. Им очень хорошо вместе, любят друг друга, а это самое главное.