В інтригах та хайпі не готова брати участь, – чому Тіна Кароль пішла з "Голосу країни"

Відома українська співачка Тіна Кароль покинула крісло тренера в "Голосі країни". Тепер вона вперше розповіла, чому прийняла таке рішення.

Популярна українська співачка Тіна Кароль вперше зізналась, чому вирішила піти з тренерського крісла "Голосу країни". Вона поділилась, що важливу роль у цьому відіграв бекстейдж.

До теми Alyona Alyona проходила кастинг для участі у відомому шоу: яку роль могла зайняти зірка

Чому Тіна Кароль пішла з "Голосу країни"

Виконавиця розповіла, що вирішила віддати крісло тренера Юлії Саніній тоді, коли на бекстейджі почали з'являтися незрозумілі інтриги.

За 9 років я бачила у проєкті "Голос" три продюсерські команди. Третя вимагає трохи більше інтриг та хайпу. А я в інтригах та хайпі не готова брати участь, я все-таки можу дати трішки більше професіоналізму та якості, тому прямо сказала – вам треба звертатися до інших героїв,

– поділилась Тіна Кароль.

Знаменитість додала, що за 9 років у проєкті вона по-справжньому його полюбила, а до учасників ставиться, як до самої себе. Однак її на шоу начебто звинувачували в тому, що вона надто багато перемагала..

"Моє завдання було привести учасника до результату не лише вокально, а й психологічно. І ось коли у прямому ефірі звучить – докіль Тіна перемагатиме у цьому проєкті, глядача начебто схиляють до того, що не варто за неї голосувати, вона вже багато разів перемогла. Та не за мене голосують, голосують за учасника", – підкреслила співачка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Що відомо про нових суддів "Голосу країни"

Попри те, що Тіна Кароль віддала крісло Юлії Саніній, фронтвумен The Hardkiss таки його не зайняла. Додамо, що зірка заявляла, що була відкритою для участі у шоу, однак замість неї взяли іншу. Тож у суперфіналі "Танців з зірками" оголосили нових знаменитостей, що стали суддями: