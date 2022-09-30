Через війну люди змушені змінювати професії, щоб подолати безгрошів'я. Світлана Тарабарова в інтерв'ю 24 каналу відверто розповіла про власні фінансові проблеми та те, як зараз живе її команда.

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Світлана Тарабарова про життя команди під час війни

Артистка зізналася, що "армія вимушених таксистів" отримала кілька людей з її команди. Дівчата-танцівниці, які працювали зі Світланою на концертах, зараз викладають танці. Гітарист професійно зайнявся ютуб-просуванням. Водночас колеги Тарабарової продовжують працювати разом з нею, "воюють" на музичному фронті й вже відвідали з концертами багато військових частин.

Це важко, але щиро сподіваюсь, що дуже скоро все зміниться, і я зможу зібрати команду в тому ж складі,

– поділилася Світлана.

Співачка не приховує, що зараз не має заробітку. Вона вимушена продати будинок, який купувала в кредит, оскільки зараз не має грошей, щоб сплачувати борги. Світлана вірить, що скоро Україна переможе і всі зможуть повернутися до улюбленої роботи. Але наразі увесь шоу-бізнес стоїть на паузі, артисти виступають лише на благодійних концертах, щоб допомогти ЗСУ наблизити перемогу.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова вперше розповіла про фінансові проблеми в сім'ї. Виконавиця повернулася у приватний будинок під Києвом, але зовсім скоро буде змушена покинути його назавжди. Через втрату заробітку Світлана та її чоловік не можуть сплачувати кредит, тому повинні продати житло, про яке давно мріяли.