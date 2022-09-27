Зрозуміли це занадто пізно, – як Тоня Матвієнко ставиться до ексгастролерів

Чимало артистів, які після 2014 року продовжили гастролювати в росії, змінили свою думку щодо країни-агресорки, коли 24 лютого вона вдерлася в Україну. Тоня Матвієнко відверто зізналася, що думає про таких колег.

На жаль, деякі українські артисти зрозуміли, що означає війна лише 24 лютого. До цього вони жили та працювали в росії, заробляли там гроші, не замислювалися над тим, що ще у 2014 році розпочалася серйозна боротьба з країною-агресоркою й ескалація – це лише питання часу.

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Тоня Матвієнко про ексгастролерів

Тоня та її сім'я завжди показували патріотичні настрої. Артистка, її мама Ніна Матвієнко та чоловік Арсен Мірзоян пропагували українське, писали україномовні пісні та прагнули розвивати нашу культуру, закликали до цього колег.

Співачка зізналася, що підтримує рішення артистів зайняти активну проукраїнську позицію та відмовитися від співпраці з країною-агресоркою.

Пишаюся, що багато хто почав розмовляти українською мовою. Шкода, що вони зрозуміли це занадто пізно. Але український народ отримав величезний шанс. Нарешті ми стали єдиною, могутньою країною, яку всі знають і про яку говорять. У Британії кажуть, що в нас дуже велике серце та великий дух,

– сказала Тоня.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко у відеоформаті: дивіться відео онлайн