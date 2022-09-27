К сожалению, некоторые украинские артисты поняли, что война означает только 24 февраля. До этого они жили и работали в россии, зарабатывали там деньги, не задумывались о том, что еще в 2014 году началась серьезная борьба со страной-агрессорой и эскалация – это только вопрос времени.

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Тоня Матвиенко об экс-гастролерах

Тоня и его семья всегда показывали патриотические настроения. Артистка, ее мама Нина Матвиенко и муж Арсен Мирзоян пропагандировали украинское, писали украиноязычные песни и стремились развивать нашу культуру, призывали к этому коллег.

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте в рамках проекта "Интервью24".

Певица призналась, что поддерживает решение артистов занять активную проукраинскую позицию и отказаться от сотрудничества со страной-агрессорой.

Горжусь, что многие начали разговаривать на украинском языке. Жаль, что они поняли это слишком поздно. Но украинский народ получил огромный шанс. Наконец-то мы стали единственной, могучей страной, которую все знают и о которой говорят. В Британии говорят, что у нас очень большое сердце и большой дух,

– сказала Тоня.

Интервью с Тоней Матвиенко в видеоформате: смотрите видео онлайн