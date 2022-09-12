6 місяців були учасниками бойових дій, – Тарас Тополя про наказ Залужного покинути фронт

Наприкінці серпня наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного гурт "Антитіла" був відкомандирований з Харківщини до Києва. Тарас Тополя розповів, як ставиться до такого рішення і чи готовий повернутися на службу.

24 канал поспілкувався з Тарасом Тополею коли музикант перебував у себе вдома, в Києві. Артист відверто розповів про службу на Харківщині. Зокрема поділився, чи погоджується з рішенням Залужного про відведення "Антитіл" з зони бойових дій.

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Що Тарас Тополя думає про наказ Залужного

За місяць до оприлюднення наказу "Антитіла" вже знали про запрошення на виступ з Едом Шароном у Польщі. Музиканти розуміли, що це важлива подія та правильний момент, щоб вкотре підняти український прапор, нагадати світові про Україну. Тому після запрошення вирішували з командирами, як правильно зробити це.

Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Через деякий час додалися зйомки до Дня Незалежності та ще кілька подій. Зрештою колектив отримав наказ від командира ЗСУ, в якому мовилося, що "Антитіла" залишаються бійцями 130 батальйону територіальної оборони, але виходять з передової в Київ, щоб перемкнутися на ту справу, заради якої зібралися в гурт – заради музики.

Ми підтримуємо таке рішення головнокомандувача, хоча я всюди акцентую: якщо завтра прийде наказ повернутися на передову, то "Антитіла" тут, в Україні. Ми виконаємо цей наказ незважаючи на те, що ми музиканти. Власне, як зробили в перший день війни,

– підкреслив Тарас Тополя.

6 місяців "Антитіла" безпосередньо були учасниками бойових дій. Спочатку в Київській області, а потім були передислоковані на північ Харківщини, під Бєлгород.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн