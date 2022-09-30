Світлана Тарабарова зізналася, чи готова взяти в руки зброю
Співачка Світлана Тарабарова воює на культурному фронті, але настав час, коли треба бути готовим до всього. Артистка зізналася, чи готова взяти до рук зброю.
Про захист України Тарабарова розповіла в новому інтерв'ю 24 каналу. Виконавиця також висловила своє ставлення щодо взяття жінок на військовий облік.
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Чи готова Світлана Тарабарова взяти в руки зброю
З 1 жовтня жінки деяких спеціальностей повинні стати на військовий облік. Професії співаків у цьому переліку немає, але треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Співачка Світлана Тарабарова підкреслила, що її зброя, яку тримає з 2014 року, – це слово і музика. Під цим артистка мала на увазі альбом "Вірю. Знаю", пісні "Повертайся живим" і "Хочу жити без війни".
Кожне речення, яке я присвятила Україні й нашим захисникам, – це і є моя зброя. До обліку жінок ставлюся позитивно. Якщо треба буде стати до лав, – стану як і всі,
– сказала Тарабарова.
Артисти часто їздять на благодійні концерти за кордон. Світлана за час повномасштабної війни також неодноразово покидала Україну з такою метою. Однак її чоловік Олексій у цей час залишався з дітьми вдома.
Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн
Як Тарабарова ставиться до виїзду чоловіків за кордон
Виконавиця зізналася, що підтримує волонтерські виїзди колег-чоловіків за кордон. Так вони можуть зібрати кошти на потреби України, допомогти ЗСУ.
"Інші варіанти... Напевно, хай залишаться на їхній совісті", – сказала Тарабарова.Повне інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".