Про родину в Болівії, гастролі, розрив з МОЗGІ та перемогу України: інтерв'ю з Мішель Андраде

Мішель Андраде родом з Болівії, однак кар'єру співачки побудувала в України. Під час війни артистка мешкає в Іспанії, але знайшла час поспілкуватися. Про родину в Болівії, де Мішель застала війна та чи шукає вона нового продюсера – дізнавайтеся далі.

Кар'єра Мішель в Україні розпочалася у 2013 році. Тоді вона стала учасницею популярного вокального шоу "Х-фактор". Через декілька років підписала контракт з компанією МОЗGІ. Зараз Андраде є однією з найвідоміших артисток України, чудово володіє українською мовою, чим подає приклад шанувальникам.

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Та родина виконавиці мешкає в Болівії, що в Південній Америці. Чому Мішель не поїхала до рідних, як в Болівії ставляться до війни в Україні, де була 24 лютого, як надалі планує розвивати кар'єру та багато іншого дізнавайтеся в ексклюзивній розмові з Андраде для проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю з Мішель Андраде у відеоформаті

Про родину в Болівії та ставлення болівійців до війни в Україні

Ви родом з Болівії, там є ваша родина. Не думали про те, щоб на час війни виїхати туди?

Звичайно, що моя болівійська родина пропонувала поїхати додому, але я відмовилася. З 12 років живу в Україні, за цей час стала тут публічною людиною, яка має вплив. Зараз це особливо важливо. Мені здається, якщо перебуватиму в Європі, буду кориснішою для України, ніж якщо перебуватиму в Болівії, на іншому континенті. Залишилася в Європі, щоб допомагати.

Як у Болівії сприймають війну в Україні? Там є російська пропаганда, чи все-таки розуміють, що насправді відбувається в нашій країні?

На жаль, деякі країни Латинської Америки підтримують російську агресію, бо шукають вигоди для себе. Але мій батько каже, що звичайні люди, не влада, підтримують Україну. Моя родина також з перших днів підтримує Україну. Коли я відкривала збори, вони відправляли гроші. Вони з нами.



Мішель Андраде на мітингу / Фото з інстаграму співачки

Як рідні поставилися до вашого рішення після 2014 року залишатися в країні, де триває війна?

У 2013 році я взяла участь у проєкті "Х-фактор" і тоді розпочала кар'єру співачки. Мої батьки після цього вирішили залишитися в Україні й болівійська сім'я підтримала це.

Де Мішель застала війна

24 лютого вам телефонував хтось з артистів?

24 лютого я була за кордоном на зйомках проєкту "Орел і Решка". Пам'ятаю, що сама всім телефонувала. Я не чекала дзвінків, бо знала, що зараз моїм колегам, друзям потрібна допомога. Мені було важливо знати, чи вони в безпеці, чи я можу якось допомогти.

А ви комусь телефонували з колег?

Якщо не помиляюся, писала Саші Заріцькій, Даші Астаф'євій, Даші Рибак, Наді Дорофєєвій, Ірині Горовій. Дуже багатьом людям тоді написала.

Участь в "Х-факторі" та початок кар'єри співачки в Україні

У 2013 році ви брали участь в українському "Х-факторі". Тоді у суддях були росіяни – Сергій Сосєдов та Ірина Дубцова. На етапі "Будинки суддів" ваш виступ слухав Філіп Кіркоров, який підтримує агресію росії проти України. Яким було ваше ставлення до цих людей у 2013 році і яким воно є зараз?

Коли я потрапила на проєкт, то вже знала цих людей, вони для мене були кумирами. У дитинстві мама включала пісні Ірини Дубцової, Філіпа Кіркорова. Для мене за честь було потрапити в їхню команду.

На початку війни я з колегами намагалися достукатися, просили, щоб російські артисти не мовчали, виходили на мітинги, говорили про те, що відбувається. Але, коли зрозуміла, що вони мовчуни й готові підтримувати російську агресію, то для себе вирішила, що не хочу витрачати енергію, не хочу навіть цікавитися, що в них там відбувається. Для мене ці люди зараз не існують. Ось так.

Друзі в окупації та спілкування з колегами

російська пропаганда постійно спекулює питанням: "Де ви були 8 років?", забуваючи про те, що ми всі ці 8 років воювали, захищали наші території. Тисячі українців всі ці 8 років віддавали своє житття за Україну. Що ви думаєте про це питання і як би на нього відреагували?

Це дуже провокативне питання, яке запустила російська пропаганда. Ми не маємо виправдовуватися, бо кожен українець знає, що вже понад 8 років відбувається не громадянська війна, а війна, яку розв'язала росія.



Мішель Андраде / Фото з інстаграму співачки

Ваші друзі чи знайомі перебували в окупації? Чи може перебувають зараз?

Моя знайома стилістка поїхала відпочивати з друзями в Гостомель і там дізналася про війну. Ми всі хвилювалися, бо вони 4 дні були без зв'язку. Здається, що всією країною шукали їх. Через 7 днів вдалося їх евакуювати, зараз вони в безпечному місці.

Також в окупації в Бучі був Євген Синельников з сином. Нещодавно моя подруга Саша Заріцька розповіла, що її дім, який розташований в Ірпені, розбомбили, вкрали всі цінні речі. Але, на щастя, зараз всі мої знайомі в безпечних місцях.

За кордоном ви буваєте на благодійних концертах, де виступають й інші українські виконавці. З ким найбільше контактуєте під час таких гастролей?

Нещодавно в Барселоні відбувся футбольний матч в підтримку України, де була Саша Заріцька, Надя Дорофєєва. Мені дуже подобається, коли зустрічаються свої люди. По-перше, відчуваю себе вдома, а по-друге, ніби по трішки повертаюся до минулого життя.

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Зараз ви разом з командою мешкаєте в Іспанії. Там також зупинилися Потап і Настя Каменських. Чи зустрічалися з ними за ці 4 місяці?

Зараз я з Потапом не спілкуюся. Хтозна, можливо, зустрінемося в майбутньому.

Коли Мішель повернеться в Україну

Коли плануєте повертатися в Україну?

Планувала поїздку в Україну в липні, але щодня новини шокують. Мені здається, зараз там небезпечно. Чесно кажучи, страшно їхати туди. Дуже хочу приїхати, відвідати друзів, які залишилися в Україні, побачити свій дім, бо дуже сумую. Також хотіла приїхати в Київ з благодійною метою. У мене залишилося багато речей і планувала подарувати тим людям, які їх потребують зараз. І концерти…

Мені здається, що зараз нашим людям не вистачає підтримки, легкості. Хочеться виступати для тих, хто щодня працює для нашої перемоги.



Мішель Андраде в Києві / Фото з інстаграму співачки

Чому пішла з МОЗGІ і як далі розвиватиме кар'єру

Чому пішли з МОЗGІ? Це було ваше рішення чи попросили?

Це було взаємне рішення. Ми всі змінюємося, наші пріоритети, цінності й просто кожен хоче кращого для себе. Ми продовжуємо працювати з МОЗGІ Entertainment, але в іншому форматі. Зараз я є вільним артистом, який користується послугою дистриб'юції від МОЗGІ.

Як надалі розвиватимете кар'єру? За власні кошти чи шукаєте продюсера?

Зараз не бачу сенсу йти від одного продюсера до іншого, бо відчуваю в собі сили рухатися самостійно. Фінансові питання завжди є. Я не шукаю спонсора, але відкрита до комерційних проєктів.

Яка подія стане перемогою України у війні

На вашу думку, яку подію можна буде вважати перемогою України?

Для мене великою перемогою буде повернення всіх територій України. Але ми вже маємо багато втрат і їх буде ще більше. Тому, великою перемогою, але не остаточною, буде повернення до кордонів, які були до 24 лютого.

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