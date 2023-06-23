У мене нема табуйованих тем, – інтерв'ю з MELOVIN про скандал з коміками, російську мову й Одесу

Нещодавно MELOVIN був гостем стендап-шоу "Біографія". Під час зйомок коміки жартували про представників ЛГБТ-спільноти, однак гумор перетворився на булінг і артист вирішив не продовжувати участі в цій програмі. Після скандалу, який розгорівся в мережі, ми поспілкувалися з MELOVIN.

У розмові співак зізнався, чому відреагував саме так і як сприйняв вибачення коміків. Окрім цього поговорили про російську мову в українському шоубізнесі та Одесу після теракту на Каховській ГЕС. Про все це та інше читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

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Україна зараз різна, – про скандал на стендап-шоу

Почнемо з найактуальнішого. Днями відбувся конфлікт між вами та коміками шоу "Біографія". Ви пішли зі зйомок через те, що вони недоречно жартували про людей, які належать до ЛГБТ-спільноти. Після вашого звернення коміки дали офіційний коментар, в якому вибачилися та зазначили, що перед зйомкою питали у вас, чи є якісь теми табу, на що отримали відповідь "ні". Тобто, наскільки я розумію, ви не проти жартів, що стосуються ЛГБТ, але коміки перейшли червону лінію. Що саме спричинило таку вашу реакцію?

Бути присутнім на шоу, де вголос звучать гомофобні жарти, – значить давати мовчазну згоду. Я не зможу і не хочу толерувати публічне приниження представників ЛГБТК+ спільноти. Освічена і сучасна людина має розуміти, як коректно спілкуватись, є поняття "нової етики", це треба засвоїти, особливо, якщо ти публічна особа. Україна зараз різна, суспільство різноманітне. Тому нам важливо бути чутливими до таких речей, бути на боці справедливості й не ображати одне одного – з умислом чи ні. Це нормальні цивілізовані правила.

Як ви сприйняли вибачення коміків? І чи погодитесь на їхню пропозицію провести прямий ефір про стендапи та жарти на подібні теми?

Я відреагував на ці вибачення під постом, хоча мої комунікаційники й не радили цього робити. Не втримався. Це вибачення схоже на спробу всидіти на двох стільцях. Ми попросимо вибачення, бо ви цього хочете. Але лайкнемо відверто гомофобні коментарі нижче. Про що той лайк, до речі? Бо підтримуєте це? Бо люди бувають різних сортів? Бо вважаєте когось гіршим за себе?

У мене дійсно немає табуйованих тем. Жарти на тему камінг-ауту, чи бісексуальності – ну, камон, справа не в тому, що я цього не приймаю. Я вам сам з цього приводу купу мемів чи жартів насиплю! Просто жарт кардинально відрізняється від булінгу.

Така прірва, – про російську музику в Україні

У світі шоу-бізнесу, в суспільстві не припиняються скандали. Одна з головних проблем, з якою зараз боремось – мовне питання. Зовсім нещодавно у центрі Львова кілька хлопців наважилися публічно ввімкнути російську попсу. Як ви можете це прокоментувати? Що ще має статися, щоб до таких людей прийшло усвідомлення, що вони фінансують вбивць?

Я сам собі це питання ставлю дуже часто. Зовсім нещодавно, навіть на виступі це говорив. Ми брали участь в благодійному концерті в підтримку зборів на армію. І от, на третьому поверсі цей захід, а двома поверхами нижче – караоке, де валять якось "младшего лєйтєнанта". Два поверхи різниці, а така прірва. Ми живемо в одному місті, яке зазнає ворожих атак чи не щодня! Але ця музика вперто сидить в українській свідомості й музичних чартах. Чому так? Доколи? Я б дуже хотів, щоби це змінилось якнайшвидше. І так буде! Це частина нашого дорослішання. І воно точно настане. Це закон природи.

Це важкий урок, – про переклад пісень і російську мову в побуті

Зараз багато ваших колег перекладають свої російськомовні хіти на українську. Є люди, які підтримують це, а є ті, хто категорично проти. До прикладу, спілкувалася з Арсеном Мірзояном, то він проти перекладу таких треків і зазначає, що всі ми розуміємо, для чого це робиться насправді. Як ви ставитеся до такої ініціативи?

Кожен митець має свободу розв'язати це питання по-своєму. Хтось відмовляється від старого репертуару, хтось перекладає. Головне, що російської в ефірах і на сцені зараз немає. Бо ця мова може стати тригером для кожного, хто стикався з агресією російської армії. Можна дивитись на це так. Захищати російську в Україні – значить свідомо робити комусь боляче. Навіщо?

MELOVIN – "Не зволікай": дивіться відео онлайн

У телеграм-каналі нашого видання проводили опитування, чи підтримують люди переклад російськомовних пісень. Більшість зазначали, що не розуміють, чому наші артисти раніше співали російською, оскільки україномовні версії цих композицій звучать ще краще. У вашому репертуарі також є російськомовні пісні. Чому, щоб українські артисти повністю перейшли на українську мову, була потрібна повномасштабна війна, вбивства земляків?

У мене є кілька пісень, яких зараз навіть немає в мережі. Це завжди була не моя музична мова. Хоча, була історія, коли один радійний продюсер вперто мені рекомендував для більшої форматності додати російського. Не розумію цього. І тоді не розумів. Але тих, хто прозрів тільки після 24 лютого, ніколи не засуджуватиму, бо сам такий. Російської в побуті в мене не стало тільки з початком повномасштабного. Це важкий урок.

Росіяни нищать все живе, – про Одесу після теракту на Каховській ГЕС

Ви родом з Одеси, де до війни більшість населення розмовляла російською. Зараз місто часто обстрілюють, одесити на собі відчули, що таке прихід руского міра. Як ситуація з мовним питанням там зараз?

Я рідко буваю в Одесі. Можу розповісти хіба, як це в моїй родині. Мої батьки тепер повністю україномовні. І вони стали ініціаторами переходу на українську. Тому ми повертаємось до коріння. Бо розуміємо чітко – немає російськомовних українців, є зросійщені.



MELOVIN на сцені / Фото пресслужби артиста

Чи є в Одесі зараз ваші рідні? Яка там ситуація після теракту на Каховській ГЕС?

Мої рідні в Одесі. Море зелене, пляжі закриті, рівень солі в воді впав. Але це у порівнянні з тим, як потерпала Миколаївщина і Херсонщина – дрібниці. Головне, про що хвилюються місцеві – це мор риби. Дельфіни, яких викидає на берег.

Росіяни нищать все живе. І це, здається, їхнє головне кредо, життєве правило.

Ой, а що таке, – про Регіну Тодоренко, яка зібралася в Одесу

Днями ваша землячка Регіна Тодоренко заявила, що збирається приїхати в Одесу. Чи знайомі ви особисто, якою для вас була і є Регіна? І як гадаєте, вдасться їй приїхати в Одесу? Адже таку зраду неможливо пробачити.

Ой, а що таке? Скучила? Чому так різко? Розбирати гардероб, доки вбивали одеситів їй було ок. А тепер чомусь згадала про дім. Ну збиратись вона може. Але дуже сподіваюсь, що повернення не буде. Вона обрала бік. І обрала собі батьківщину. У війну або ти з нами, або ти з ворогом. Вона громадянка Росії? Зараз таким перетнути кордони неможливо, на щастя.

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