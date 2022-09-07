Раміна розкритикувала Світлану Лободу за інтерв'ю, в якому та розповіла про підтримку Кіркорова

Світлана Лобода дала інтерв'ю російській опозиційній журналістці Катерині Гордєєвій. Там артистка розповіла про війну, висловила проукраїнську позицію, однак нарвалася на критику. Зокрема Раміна Есхакзай розкритикувала Лободу за те, до кого вона пішла на розмову.

Раміна обурилася, що Лобода відмовляє в інтерв'ю українським ЗМІ та блогерам, але погодилася на розмову з російською журналісткою. Хоча зараз артистка запевняє, що не виступатиме в росії за жодні гроші, але 24 лютого прокинулася саме в Москві, де була її сім'я та частина команди.

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Після 2014 року Світлана Лобода продовжувала працювати в росії, однак після початку повномасштабного вторгнення заявила, що проти війни. За словами Лободи, тепер вона ніколи не виступатиме в країні-агресорці.

Але в жодному коментарі вона не звинуватила путіна у цій жорстокій війні. Хоча тепер Лобода відкрито каже про війну, але не всі українці вірять у її щирість.

Раміна про нове інтерв'ю Лободи російській журналістці

На ютуб-каналі російської журналістки Катерини Гордєєвої вийшло інтерв'ю з Лободою, де артистка відповіла на чимало питань щодо війни в Україні та кар'єри в росії.

Українська блогерка Раміна Есхакзай не залишила це інтерв'ю без уваги. У своєму інстаграмі вона висловила обурення, що Лобода відмовляє українським блогерам і журналістам в інтерв'ю, а обирає російські медіа.

"Ось на цьому інтерв'ю щодо Лободи у мене все. Коли у твоїй країні триває війна, ти їздиш у рідне місто, щоб допомогти, бачиш ці всі руйнування, але на інтерв'ю йдеш спочатку до грузинського журналіста, а потім до російської Гордєєвої. У мене немає питань ні до Гордєєвої, ні до журналіста з Грузії. Є питання до Світлани. Заради чого це все?", – обурилася Раміна.

Ви на яку аудиторію працюєте? Вас кликали до себе усі українські ЗМІ. Думали, що нарешті людина усвідомила, в чому вона була неправа. Як це зробила я. Не знаю, чи захоче хтось з наших журналістів доїдати крихти зі столу. Особисто я – ні. Пішла готуватися до дійсно важливого гостя. Який обрав Україну,

– наголосила Есхакзай.



Раміна про Світлану Лободу / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Як Кіркоров підтримував Лободу

У цьому інтерв'ю Раміна розповіла, що на початку війни її підтримував путініст Філіп Кіркоров. Артистка не розповіла, що кахав їй у приватних повідомленнях той, хто зараз виступає перед окупантами і цинічно називає їх героями.

Філіп мені спочатку писав і підтримував. Він довгий час мовчав. Але я не можу говорити, про що ми з ним розмовляли. Я не хочу нікого підставляти,

– сказала Світлана.

Нагадаємо, нещодавно Лобода дала інтерв'ю грузинському журналісту. Після повномасштабного вторгнення вона була в Україні, але не розмовляла з вітчизняними медіа.

Раміна Есхакзай тривалий час була прихильницею росіян та "руского міра", запрошувала їх на свої інтерв'ю. Тепер блогерка нібито покаялася, але досі неохоче переходить на українську.