На волосині від смерті, – Коля Сєрга пригадав небезпечні моменти під час поїздок на фронт
Український співак Коля Сєрга, який з початком повномасштабної війни пішов у лави ЗСУ, тепер бере участь у "Культурному десанті" та їздить з концертами на передову. Він зізнається, що часто бувають небезпечні моменти, коли розумієш, що життя висить на волосині.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу артист розповів, що історій з фронту дуже багато. Він каже, що у майбутньому буде розповідати дітям про приклади героїзму і порядності, а також про нелюдяність зі сторони ворога.
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Небезпечні моменти під час поїздок на фронт
Коля Сєрга каже, що вони неодноразово потрапляли під обстріли, коли приїжджали з концертами на позиції. Адже команда працює вздовж всієї лінії фронту.
Зокрема, він пригадав історії, коли "життя висіло на волосині":
- Коли виступали перед артилеристами, прямо на позиції нас почали обстрілювати градами.
- Коли працювали з художниками зі "Стінами культури" у Вовчанську і коли їздили до спецпідрозділу на південному напрямку, то потрапляли під мінометний обстріл.
- На Донеччині під час однієї з поїздок ночували на об’єкті, який обстріляли з С-300.
У такі моменти щоразу відчуваєш, що ти на волосинці від смерті. І якщо ми вижили, це означає, що ми ще не виконали своє завдання. Значить Бог нас береже для чогось важливого і ми це обов'язково виконаємо,
– вважає Сєрга.
Він додав, що останні тижні перебував у зоні бойових дій на Донеччині.
"Я є військовослужбовцем 59-ї бригади. Тому постійне місце перебування – це безпосередньо Донеччина. Іноді приїжджаю до Києва у відрядження – це студійна робота або наради в Міністерстві Культури", – сказав співак.
Артист також розповів, що робитиме після перемоги. Він зізнається, що не уявляв цей день, хоче його просто прожити, без очікувань. Але додає, що буде плакати, бо в цей день вже можна.
До слова, Коля Сєрга також розповів про своє ставлення до мобілізації в Україні. На його думку, кожен українець має піти у військкомат, щоб відмітитися там. Проте він наголосив, що не всіх відправляють одразу на фронт. Більше деталей – читайте у статті.