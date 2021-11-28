Інтерв'ю з Катериною Кухар про "Танці з зірками": фаворит, прямі ефіри та новий сезон

Напередодні великого фіналу "Танців з зірками 2021" ми поспілкувалися з суддею шоу Катериною Кухар. Про прямі ефіри, підготовку до них і фіналістів цього сезону – читайте у матеріалі Showbiz 24.

Також Катерина Кухар зізналася, з якою парою було найважче прощатися і хто з трьох фіналістів особисто для неї є фаворитом у цьому сезоні.

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Суддівство на "Танцях з зірками" та образи для прямих ефірів

Вже 5 років поспіль Ви посідаєте місце судді проєкту "Танці з зірками". Чим цей сезон відрізняється від попередніх?

Градус і розпал пристрастей з кожним сезоном стають дедалі сильнішими. Я рада, що кожен сезон "Танців із зірками" запалює нові імена на зірковому небосхилі.

Восени у Вас насичений гастрольний графік, робота в коледжі. Однак у прямих ефірах "Танців" завжди приголомшуєте бездоганним зовнішнім виглядом. Коли встигаєте бувати на примірках?

Іноді сама дивуюся, коли все встигаю. Раз на тиждень, одразу після репетиції в оперному театрі та перед хореографічним коледжем, я їду на примірку. Сукні шиє Марія Ноябрьова. Але через мій щільний графік інколи їй доводиться робити сукні без жодної примірки.

Взагалі вбрання обираєте самостійно чи над цим працюють лише стилісти?

За усі мої вбрання відповідає команда стилістів "1+1" на чолі з Ольгою Слонь. Вони справжні професіонали. Якщо беруться за щось, все буде бездоганно, жодна деталь не залишиться без їхньої уваги.

Образи Катерини Кухар на "Танцях з зірками" / Фото пресслужби прими-балерини

Цього року до Вас і Влада Ями приєднався Максим Чмерковський, який сам неодноразово виступав на "Танцях з зірками", але в США. Чи відрізняється Максим за суддівським столом і поза камерами?

Максим дуже приємний, толерантний, позитивний, вихований, інтелігентний, інтелектуальний чоловік. З ним приємно як танцювати, так і вести розмову. Він дуже дружній, як справжній американець. Хоча іноді, манерою поведінки, нагадує мені Даніеля Салема.

Але в деяких речах, стосовно танців учасників шоу, я з Максом мали різні погляди. Сперечатися з ним – це лише задоволення. Бо і він, і я завжди робимо це з усмішкою, повагою один до одного, з задоволенням та азартом.



Судді "Танців з зірками" / Фото пресслужби Катерини Кухар

Для багатьох Ви є найсуворішою суддею, однак в житті – ніжна та тендітна. Чому саме на паркеті є такою вимогливою до учасників?

Глядачі бачать лише фрагмент мого життя. По життю я адвокат, але на роботі – суддя. Насамперед вимоглива до самої себе, до свого партнера. В шоу я також вимоглива до учасників, адже вони мають дарувати людям свято танцю, яке має бути найкращим. Я за те, щоб мотивувати їх справедливим словом. Не лестити, а казати те, що розбудить в них бажання працювати на повну силу. Дуже тішуся, коли люди використовують свій шанс по життю на всі сто відсотків.



Катерина Кухар на "Танцях з зірками" / Фото пресслужби прими-балерини

Виступи учасників, прямі ефіри та фаворити

Що особисто для Вас найважливіше у виступах учасників?

Важливо все, загальна картина: технічність, настрій, акторська гра, професійність рухів, скільки душі й почуттів вони вклали у номер.

Цього року між суддями, глядачами виникало багато суперечок, оскільки фаворити у всіх різні. Ваші фаворити протягом сезону змінювалися?

Кожний вихід на паркет – це виклик для наших зірок, тому я поважаю працю кожного. Цього сезону я вболівала і за Джамалу, і за Олександру Заріцьку, і за Дмитра Кадная.

Як суддя, я повинна бути неупередженою, але все ж таки маю свого фаворита – це Артур Логай. Можливо, тому що я танцювала з їх парою. Крім того, Артур харизматичний, талановитий актор. З дуже сильною енергетикою, яка заворожує глядача.



Артур Логай та Анна Кареліна / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

Він ще й дуже сильний чоловік, тому всі підтримки, які робить з Анею і які не під силу жодній парі з присутніх на паркеті цього сезону, вдаються. Це ще один "плюс" у їхню скарбничку. Артуру взагалі пощастило з партнеркою, адже вона дуже технічна та відчайдушна. Не всі підуть на ті підтримки, які вони роблять. Аня надзвичайно ризикована жінка. Це їхня родзинка, що відрізняє від інших. Артур та Аня наполегливо і багато працюють, що також викликає у мене повагу.

Що можете сказати про фіналістів?

Костянтин Войтенко – дуже обдарована людина, яка має ціль та не бачить перешкод. Йому немає рівних у сольних номерах. Усім його сольним танцям я готова ставити лише десятки.

– дуже обдарована людина, яка має ціль та не бачить перешкод. Йому немає рівних у сольних номерах. Усім його сольним танцям я готова ставити лише десятки. Ольга Харлан – неймовірно працьовита, талановита, цілеспрямована дівчина. Я знаю як багато людей вболівають за неї. І вона на це заслуговує, адже той ріст, який вона показала на паркеті, просто вражає.

– неймовірно працьовита, талановита, цілеспрямована дівчина. Я знаю як багато людей вболівають за неї. І вона на це заслуговує, адже той ріст, який вона показала на паркеті, просто вражає. Артур Логай – вишенька на торті. Це тестостерон, харизма, сила, мужність цього сезону. Він сповнений енергією та шармом. Вічний енерджайзер. Він готовий на будь-які ризики та складнощі.

З якою парою найбільше не хотілося прощатися?

Найважче було прощатися з Дмитром Каднаєм та Аліною Лі. Вони не лише були гідні фіналу, але й мали всі шанси на перемогу.

Які моменти цього сезону запам'яталися Вам найбільше?

Мій найулюбленіший момент цього сезону – це танець з парою Артура та Ані. Вони дуже круті й завдяки нашій співпраці я просто закохалась в сальсу. Я б навіть станцювала її ще раз.

Танець Катерини Кухар, Артура Логая та Анни Кареліної: дивіться відео онлайн

А які виступи, теми ефірів сподобалися найбільше?

Їх так багато, що навіть усі не пригадаю. У півфіналі був неймовірно драйвовий номер Ігоря Ласточкіна з Костею Войтенко та Роксоляною Маланчук. Пам'ятаю пристрасний пасодобль Джамали. Перші декілька танців Кадная взагалі не виходять у мене із голосу. Цей сезон був дуже насиченим і я довго можу перелічувати улюблені номери.

Як можете описати прямі ефіри? Які емоції вони викликають?

Прямий ефір завжди викликає скажений адреналін у всіх учасників. Дуже хочеться, щоб у пар все вийшло, ми за них завжди хвилюємося.

Новий сезон "Танців з зірками" та його учасники

На що зіркам, які в наступному сезоні вийдуть на головний паркет країни, варто звертати увагу під час підготовки до прямих ефірів?

Вони мають бути готові приборкувати хвилювання. Важливо, щоб під час танцю було гаряче серце і холодний розум. Необхідно вміти володіти собою й дарувати глядачам справжнє свято.

А безпосередньо під час виступу?

Вміти дарувати емоцію, ділитися своєю енергією, а не тримати її всередині.



Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Глядачам надали можливість самостійно обирати, кого хочуть бачити серед учасників у наступному сезоні. А кого з зірок на паркеті хотіли б побачити Ви?

На головному паркеті країни мрію побачити багатьох. Із задоволенням подивилася б на те, як танцюють Юрій Горбунов, Потап, Jah Khalib, Іван Дорн.