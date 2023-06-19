Jerry Heil оцінила виступ TVORCHI на Євробаченні-2023 та зізналася, чи піде знову на Нацвідбір

Популярна співачка Jerry Heil цього року також боролася за право представляти Україну на Євробаченні-2023, але перемогли TVORCHI, які поїхали в Ліверпуль та посіли там 6 місце. Jerry Heil оцінила виступ гурту та розсекретила, чи планує знову йти на Нацвідбір наступного року.

Про це Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Вона зізнається, що TVORCHI гарно представили Україну на Євробаченні-2023.

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Jerry Heil оцінила виступ TVORCHI

Співачка заявила, що виступ українського гурту на Євробаченні-2023 був дуже гідний.

Класно був зроблений номер, хоч вони практично нічого не змінювали, але воно ще й на Нацвідборі виглядало круто. Мені за їхній виступ було абсолютно не соромно. Я дивилася і думала: "Клас",

– зізналася Jerry Heil.

На питання, чи перемогла б Україна, якби виступала Jerry Heil, артистка відповіла, що не впевнена. "В якийсь момент я навіть зраділа, що я не брала участь у Євробаченні-2023. Це була прям складна боротьба, багато крутих артистів", – висловилася вона.

Виступ TVORCHI на Євробаченні-2023: відео

Як Jerry Heil відреагувала на перемогу Лорін? За словами співачки, її трек дійсно переможний. Вона прокоментувала, чи вважає пісню Лорін плагіатом на трек Міки Ньютон.

"Написати щось нове – нереально. Досить ймовірно, що вони могли колись почути десь цю пісню Міки Ньютон, і воно десь відклалося в мозку. Ти ж не можеш це контролювати. Проходить, наприклад, 10 років і ти навіть не пам'ятаєш, звідки це в тобі... Так працює мозок – він ніби збирає інформацію і "формує" з п’яти пісень одну", – сказала Jerry Heil.

Чи буде Jerry Heil знову брати участь у Нацвідборі

Зірка ще не знає, чи точно братиме участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, проте не виключає цього.

Не знаю. Лише якщо відчую, що можу написати пісню, яка гідно представить Україну. Зараз це надвисока відповідальність,

– відповіла Jerry Heil.

Нагадаємо, що Jerry Heil брала участь у Нацвідборі, проте так і не змогла отримати перемогу. Вже у фіналі конкурсу співачка посіла третє місце. Одразу після оголошення переможця вона подякувала українцям за 9 балів з 10 можливих і заявила,що зробила все, щоб достойно виступити. Тоді Яна не стримала емоцій і розплакалася.