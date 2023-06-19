Jerry Heil назвала дуети, які стали для неї найзнаковішими цього року: "Ми так зріднилися"

Українська співачка Jerry Heil зізналася, що пісня Bronia з поляком Ochman цього року була для неї важливою. Крім того, зірка сказала, який дует став для неї найзнаковішим.

Про це Jerry Heil сказала в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Зазначимо, що артистка нещодавно випустила спільну з поляком пісню Bronia, яка звучить двома мовами.

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Найзнаковіші дуети для Jerry Heil

Артистка виділила спільні хіти з реперкою Alyona-Alyona.

Одним із найзнаковіших є дует з Alyona-Alyona, зрозуміло. Ми разом зробили багато пісень. І ми так зріднилися за цей час і музично, і просто як люди,

– сказала Яна.



Jerry Heil та Alyona-Alyona / Фото з інстаграму співачки

Jerry Heil також заявила, що дует з Ochman став для неї одним з найважливіших цього року, адже вона хотіла показати культурний зв'язок між Україною та Польщею.

Я хотіла віддати йому якусь дань. Адже був інцидент, коли Крістіану Охману поставили нуль балів від України на Євробачення-2023. Мені хотілося показати, що Україна його все ще дуже любить,

– заявила співачка.

За її словами, у артистів схожий бекграунд – вони займалися академічним вокалом. "Нам було комфортно перебувати разом на одній сцені – ніхто ні на кого не тисне, ми в такому собі балансі", – сказала Яна про дует з Jerry Heil.

Jerry Heil та Ochman – Bronia: слухайте онлайн

Вона додала, що далі планує робити різні колаборації: "Я така людина, що ніби і хочу цифр, кількість, але в мені ще є отой музикант, який хоче робити музику".

До слова, це не перший дует Jerry Heil з польським виконавцем. Наприкінці минулого року артистка разом з Alyona Alyona записала пісню з репером Trill Pem з Польщі.