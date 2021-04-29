Режисером відео став відомий український кліпмейкер Юрій Двіжон (DVIZHON). Роль головного героя зіграв актор Олександр Рудинський. Широкій аудиторії він запам'ятався за роллю в українському серіалі "Перші ластівки".

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Софія Єгорова – Коли ти зі мною: дивитися відео онлайн

Софіє, що стало поштовхом для того, щоб ви стали співачкою? Коли ви прийняли таке рішення?

Рішення прийшло у 2013-му році під час підготовки до першого вокального конкурсу. Процес вивчення нової пісні, постановки номеру, очікування кожної репетиції та виходу на сцену – неймовірні відчуття. Саме тоді зрозуміла, що це та справа, яка дуже подобається і якою хочеться займатись. Потім були ще конкурси, але той перший у 2013-му році запам'ятався найбільше.

За вашими плечима понад 250 міжнародних конкурсів та фестивалів. Чи є дружба за їх лаштунками?

Звичайно! Наприклад, на конкурсі в Грузії познайомилася з дівчиною-конкурсанткою з іншої країни. Конкурс тривав декілька днів і у нас був вільний час, коли ми зустрічалися родинами на обід чи вечерю та разом гуляли містом. Зараз ми спілкуємось у соцмережах і вітаємо одна одну із прем'єрами!

Що ви відчуваєте, коли виходите на сцену і представляєте Україну на міжнародній арені?

Я відчуваю хвилювання із радісним передчуттям виходу на сцену. Адже ти даруєш людям свою музику, а вона – немає меж.

З ким ви хотіли б попрацювати з українського шоу-бізнесу?

Мені дуже хотілося б попрацювати з Артемом Пивоваровим. Його трек "Дежавю" я свого часу наспівувала усюди – у кімнаті, на кухні, на вулиці. І мені хотілося б, щоб зараз він також ходив і наспівував танцювальну версію "Коли ти зі мною"!

Не плануєте йти на українські вокальні конкурси, типу "Голосу країни"?

Зараз дуже складно щось планувати. Через пандемію у мене скасувалось дуже багато виступів, фестивалів. Дещо перенеслось на невизначений термін – наприклад, моя поїздка до Нью-Йорку, яку виграла на одному з конкурсів. Але не засмучуюсь і продовжую працювати над новим матеріалом у студії! І готова хоч зараз їхати на конкурси!

Як з'явилась ідея для вашого нового відео "Коли ти зі мною"? Хто допоміг її втілити в життя?

Ідею придумали усією командою! Але саме режисер Юрій Двіжон допоміг втілити задумане. Це справжня весняна історія з життя молодих людей! За сюжетом, головний герой (якого зіграв Олександр Рудинський) – привабливий і харизматичний фотограф, а я – дівчина, яка гуляє сонячним містом. Саша бачить мене та починає фотографувати, після чого ми знайомимось і продовжуємо прогулянку разом. Кінець відео – неочікуваний, як і початок! Після бурхливої та емоційної фотосесії Саша дарує мені фотографії та кактус. Але фінал режисер вирішив залишити відкритим, кожен може лише здогадуватися, залишаємось ми разом чи ні.

Чи близька вам ця історія?

Якщо чесно, на відміну від моєї героїні, загалом, трішки побоююся хлопців, які так різко підходять із камерою тебе фотографувати. Але думаю, що у кожної дівчини були приклади "дивних" знайомств, які продовжувалися чимось більшим.

У відео ти з актором Олександром Рудинським граєш пару. Чи легко ви знайшли спільну мову?

Мені дуже сподобалося працювати з Сашею! Він показував мені деякі акторські фішки та прийоми, вчив, як більш вільно почувати себе на камеру, а я вчила Сашу позувати, як це роблять дівчата!

Що найбільше запам'яталось під час знімань? Були якісь кумедні моменти?

Один із найкумедніших моментів був з кактусом, який Саша мені подарував у фіналі відео. Якщо пригледітися, можна побачити квіточку на кактусі, але якщо ви думали, що вона там була завжди – то ні! Бідна квіточка постійно відвалювалася і ми вже думали прикріпити її на скотч чи клей, але все ж таки вийшло прикріпити її на голку від кактуса.

Загалом, всі 12 годин зйомки пройшли на одному диханні, дуже вільно та весело, і мені здається, що цей настрій залишився у відео! Тому дивіться відео "Коли ти зі мною" та пишіть свої враження у соцмережах!