Режиссером видео стал известный украинский клипмейкер Юрий Движон (DVIZHON). Роль главного героя сыграл актер Александр Рудинский. Широкой аудитории он запомнился по роли в украинском сериале "Первые ласточки".

Читайте также Ирина Федишин презентовала клип в роскошном платье с глубоким декольте

София Егорова – Коли ти зі мною: смотреть видео онлайн

София, что стало толчком для того, чтобы вы стали певицей? Когда вы приняли такое решение?

Решение пришло в 2013-м году во время подготовки к первому вокальному конкурсу. Процесс изучения новой песни, постановки номера, ожидание каждой репетиции и выхода на сцену – невероятные ощущения. Именно тогда поняла, что это дело, которое очень нравится и которым хочется заниматься. Затем были еще конкурсы, но тот первый в 2013-м году запомнился больше всего.

За вашими плечами более 250 международных конкурсов и фестивалей. Есть ли дружба за их кулисами?

Конечно! Например, на конкурсе в Грузии познакомилась с девушкой-конкурсанткой из другой страны. Конкурс длился несколько дней и у нас было свободное время, когда мы встречались семьями на обед или ужин и вместе гуляли по городу. Сейчас мы общаемся в соцсетях и поздравляем друг друга с премьерами!

Что вы чувствуете, когда выходите на сцену и представляете Украину на международной арене?

Я чувствую волнение с радостным предчувствием выхода на сцену. Ведь ты даришь людям свою музыку, а она – не имеет предела.

С кем вы хотели бы поработать с украинского шоу-бизнеса?

Мне очень хотелось бы поработать с Артемом Пивоваровым. Его трек "Дежавю" я в свое время напевала повсюду – в комнате, на кухне, на улице. И мне хотелось бы, чтобы сейчас он также ходил и напевал танцевальную версию "Коли ти зі мною"!

Не планируете ли идти на украинские вокальные конкурсы, типа "Голоса страны"?

Сейчас очень сложно что-то планировать. Из-за пандемии у меня отменилось очень много выступлений, фестивалей. Несколько перенеслось на неопределенный срок – например, моя поездка в Нью-Йорк, которую выиграла на одном из конкурсов. Но не расстраиваюсь и продолжаю работать над новым материалом в студии! И готова хоть сейчас ехать на конкурсы!

Как появилась идея для вашего нового видео "Коли ти зі мною"? Кто помог ее воплотить в жизнь?

Идею придумали всей командой! Но именно режиссер Юрий Движон помог воплотить задуманное. Это настоящая весенняя история из жизни молодых людей! По сюжету, главный герой (которого сыграл Александр Рудинский) – привлекательный и харизматичный фотограф, а я – девушка, которая гуляет по солнечному городу. Саша видит меня и начинает фотографировать, после чего мы знакомимся и продолжаем прогулку вместе. Конец видео – неожиданный, как и начало! После бурной и эмоциональной фотосессии Саша дарит мне фотографии и кактус. Но финал режиссер решил оставить открытым, каждый может только догадываться, остаемся мы вместе или нет.

Близка ли вам эта история?

Если честно, в отличие от моей героини, в целом, немного опасаюсь ребят, которые так резко подходят с камерой тебя фотографировать. Но думаю, что у каждой девушки были примеры "странных" знакомств, которые продолжались чем-то большим.

В видео ты с актером Александром Рудинским играешь пару. Легко ли вы нашли общий язык?

Мне очень понравилось работать с Сашей! Он показывал мне некоторые актерские фишки и приемы, учил, как более свободно чувствовать себя на камеру, а я учила Сашу позировать, как это делают девушки!

Что больше всего запомнилось во время съемок? Были ли какие-то забавные моменты?

Один из самых забавных моментов был с кактусом, который Саша мне подарил в финале видео. Если присмотреться, можно увидеть цветочек на кактусе, но если вы думали, что он там был всегда – то нет! Бедный цветочек постоянно отваливался и мы уже думали прикрепить его на скотч или клей, но все же получилось прикрепить его на иглу от кактуса.

В целом, все 12 часов съемки прошли на одном дыхании, очень свободно и весело, и мне кажется, что это настроение остался в видео! Поэтому смотрите видео "Коли ти зі мною" и пишите свои впечатления в соцсетях!