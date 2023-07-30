Готовий віддати життя, – щире інтерв'ю з Ivan NAVI про кохану, музику, повістку та війну

30 липня 2023, 15:00
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Український виконавець Ivan NAVI вперше за довгий час випустив новий трек "На мить" у звичному для нього танцювальному звучанні. Після ліричного альбому "Пишу тобі листа", реліз якого відбувся минулого року у жовтні, артист все ж вирішив хоч "на мить" повернутись до своєї впізнаваної стилістики.

Також для проєкту "Інтерв'ю24" виконавець зізнався, чи вільне зараз його серце, розповів про поїздки на фронт і як ставиться до колег, які перекладають російськомовні пісні на українську або відсиджуються за кордоном. 

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Сумнівався, що це на часі, – про новий трек "На мить" та інші прем'єри 

Днями ви випустили трек "На мить". Автором слів і музики є Дмитро Сисоєв. Хто запропонував таку співпрацю?

Практично всі мої пісні написані професійними авторами. Я ж переважно коригую щось в аранжуванні, вокалі, манері співу. Дмитро Сисоєв є одним з небагатьох авторів, які так точно відчувають мій стиль, смак, звучання. Він, до речі, є також автором пісні "Тимчасовий релакс". У мене був референс, в якій стилістиці звучання я хотів би нову пісню. Своє бачення я надіслав Дімі, і вже через три дні він скинув мені демоверсію, над якою ми працювали десь з весни.

Ivan NAVI – "На мить": слухайте пісню онлайн

З ким з молодих виконавців чи авторів хотіли б попрацювати найближчим часом?

Ще до того, як вистрілив YAKTAK, я слідкував за ним. Також добре знаю SHUMEI, бо спілкуюся з його продюсером. Всі вони талановиті, кожен майстер у своїй стилістиці.

Так само дуже подобається CHEEV. Я підписався на нього ще 4 роки тому, коли він тільки почав записувати кавери. Ще тоді казав, що він стане успішним, в нього дуже цікавий тембр.

Ви рідко з'являєтеся в медіапросторі, останнім часом було мало прем’єр, як цей понад рік війни вплинув на ваше життя?

Перед початком повномасштабного вторгнення у мене був готовий ліричний альбом. Та довгий період я не випускав його, бо сумнівався, що це на часі. В травні 2022 року вийшла пісня і кліп "Пишу тобі листа", бо я відчув, що вона може стати підтримкою для людей в такий складний період. У жовтні вийшов й сам альбом, який також сильно зрезонував у слухачів. Ми ще випускали різні версії пісень з цього альбому, але прем'єру нової я якось підсвідомо відтягував. Хотів зробити щось танцювальне, але з ноткою ностальгії, не просто трек, а з сенсами, які б відповідали цьому часу також. Так з'явилась пісня "На мить".

Тепер у планах частіше випускати пісні, бо за цей час назбиралось багато матеріалу. Значна частина з них – це знову лірика, але така, що мурахи по шкірі від неї. Та після планую повернутись знову в більш танцювальний стиль.

Більшість ваших треків про кохання, але ви рідко говорите про своє особисте життя. Чи зараз серце Ivan NAVI зараз вільне?

Вже зайняте.

Ivan NAVI – "Пишу тобі листа": дивіться відео онлайн

Для мене це не показник, – про переклад російськомовних пісень та відсиджування за кордоном

Чимало артистів зараз перекладають свої російськомовні треки на українську. Ви підтримуєте таку ініціативу?

Вони молодці, що перекладають пісні. Єдине, що прикро – збагнули цю потребу лише після повномасштабного наступу. Так, є артисти, які раніше гастролювали в Росії, а зараз, так би мовити, перевзулися, записавши пісні українською мовою.

Звісно, є люди, які не їздили в Росію, але співали російською, а зараз перекладають на українську. Але для мене переклад пісень не є показником. Побачимо в перспективі.

Проблема наших людей в тому, що вони швидко все забувають. І чомусь це сприймається зараз як героїзм, а от щодо щирості таких дій – буде видно. Бо вибирати українське – це стиль життя, мислення, розуміння історичного контексту, щире вболівання за розвиток української культури, української мови й українського контенту. Так, це хороший приклад для людей, які на них підписані, для фанів, і це супер. Але коли позаочі чуєш, як продовжує дехто бідкатись, що ой як тяжко, тепер треба стільки всього змінювати – то задумуєшся над мотивами. Погодьтесь, є дві великі різниці – свідомо вибрати українське, бо не хочеш ніяким чином асоціювати себе з країною-терористом Росією, і вибрати українське, бо суспільство зараз не сприйме російське у будь-якому вигляді.

Як ставитесь до тих чоловіків, які під час війни відсиджуються за кордоном?

З одного боку, в людини може бути елементарний страх. З іншого боку, якщо ти патріот своєї країни, то мав би залишитись тут, захищати своїх рідних. Якщо ж вже вибрав шлях бути за кордоном, то старайся бути корисним хоча б на відстані.


Ivan NAVI / Фото пресслужби

А як ставитеся до тих колег, які виїжджають за кордон зараз?

Я не можу говорити за всіх, але після початку повномасштабного вторгнення ті люди, які мене оточували, працювали виключно на благодійних засадах. Однак ми маємо розуміти, що в кожного артиста є команда, яку потрібно забезпечувати, є свої сім'ї.

Тому, якщо людина їде за кордон на благодійний концерт і привозить кошти для військових та волонтерів, а це, як правило, великі кошти, які зібрати в Україні донатами зараз дуже складно, бо реально дуже багато потреб, і паралельно має можливість ще заробити, щоб хоча б зберегти команду – це має сенс. Найголовніше продовжувати нагадувати людям за кордоном про війну та геноцид, який творить Росія проти українців. Інше питання, що має дійсно розглядатись кожен випадок окремо, не тільки з когорти артистів, але й з усіх галузей, має оцінюватись доцільність і вигода для держави такого виїзду. Має братись до уваги бекграунд. Це ж і промоція української культури за кордоном, чи представлення України в спорті, чи участь в міжнародних заходах, які мають вплив на певну індустрію тут, в Україні, і її процвітання в майбутньому.

Ви часто буваєте на передовій, де постійна небезпека, та й загалом безпечного місця в Україні зараз немає. Яка ситуація від 24 лютого 2022 року особисто для вас була найнебезпечнішою?

На одній з локацій, де ми ночували біля Краматорська, підійшов мій кум, який є командиром однієї з бригад, і каже: "Дивись, не хотів тебе лякати, але тут часто буває таке, що вночі ДРГ заходять". Думаю: "Ну а що мені вже робити? Я звідси сам ітак нікуди не дінуся". Не можу сказати, що прильоти були прямо біля нас, але близько. Там життя проходить зовсім по-іншому. Хлопці більш-менш до цього звикають.

Не відкидаю цей варіант, – про службу в ЗСУ та повістку 

Воєнний стан знову продовжили, мобілізація триває. Чи думали ви про те, що одного разу доведеться взяти зброю в руки та стати на захист держави?

Я й зараз про це думаю. Досить часто дивлюся інтерв'ю наших військових і розумію, що відбувається на фронті, людські резерви також потрібно поновлювати. Я переконаний, що більшість українців рано чи пізно буде на фронті. Не відкидаю варіант, що і я там опинюся.

А повістка вам приходила?

Ні, ще не приходила.


Ivan NAVI / Фото пресслужби

Зараз ви не на фронті, але допомагаєте нашим військовим в тилу. Чи рахували, скільки грошей ваша команда зібрала на армію за час повномасштабної війни?

Десь понад 150 – 200 тисяч гривень тільки з особисто організованих концертів. Звіти за тур у жовтні минулого року, до речі, є у моїх соцмережах. З кожного концерту ми перераховували кошти на різні потреби. До того ж дали ще до 40 благодійних концертів з іншими артистами, в рамках яких збирались кошти для військових та волонтерів. А це з кожного концерту не менше сотні тисяч, а подекуди й мільйони гривень.


Ivan NAVI / Фото пресслужби

  • Я більше ніколи не буду витрачати час даремно.
  • Я шкодую, що до війни не цінував життя на максимум. Все треба було робити набагато швидше.
  • Заради перемоги я готовий віддати своє життя.
  • Після перемоги я зберу своїх друзів і поїду в тур на Схід України.
  • У моєму житті немає дорожчого за моїх батьків і мою кохану.
  • Топ-3 українські пісні всіх часів: "Стожари", "Україна", "Червона рута".
Автор: Христина Кобак