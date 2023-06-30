Підлітки зізналися, що обов'язково підуть на Нацвідбір на Євробачення, роблять все для того, щоб це сталося якомога швидше. 7TEEN'S популяризують українську музику, про що розповіли в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Не пропустіть У мене нема табуйованих тем, – інтерв'ю з MELOVIN про скандал з коміками, російську мову й Одесу

Це 5 унікальних голосів, – про створення гурту

Як з’явився гурт 7TEEN'S? З чиєї ініціативи?

Ми розпочинали свій шлях як хлопчачий бенд, бо в складі було семеро хлопців. А згодом відбулася певна ротація, ми розвивалися, склад банди змінювався, ми прийняли Ярусю. І тепер 7TEEN'S – це п'ятеро унікальних голосів, які пишуть свою музику та несуть її в суспільство.

У чому ваша родзинка?

7TEEN'S – це 5 унікальних голосів та тінейджерів, які популяризують українську музику. В Україні ми ще не зустрічали багато гуртів, де є кілька хлопців та одна дівчина, тому це вже щось унікальне. Також кожен з нас вдосконалює себе як вокаліст, людина, особистість. Ми не боїмося експериментувати й пишемо так, як відчуваємо.

7TEEN'S – "Кричу": дивіться відео онлайн

В Україні майже немає підліткових гуртів, ви є одним з небагатьох. Чи маєте продюсера, хто допомагає вам розвиватися?

У нас є прекрасна продюсерка – Ірина Іванівна Батюк, яка підтримує нас, допомагає. Окрім неї – велика команда, яка допомагає нам розвиватися і бути тими, ким ми є.

Лише в рамках світового туру, – про виїзд з України під час війни

Найкращі роки вашого життя проходять у час війни, пандемії. Ви є тим поколінням, за яким майбутнє нашої країни, за яке зараз воюють українські військові. Своє життя бачите в Україні чи поза її межами? Чи думали виїжджати за кордон?

Ми не збираємося виїжджати з України. Хочемо розвивати українську культуру, популяризувати нашу музику. Як можемо підтримуємо Збройні Сили України, щоб наші виїзди за кордон відбувалися лише в рамках світового туру.

Були такі думки, – чи підуть 7TEEN'S на Нацвідбір на Євробачення

Днями закінчився кастинг на "Голос країни-13", чи думали над тим, щоб брати участь в шоу?

У нас були такі думки, але наразі нехай це залишиться в таємниці.

А на Нацвідборі на Євробачення-2023 побачимо вас?

Точно побачите. Ми дуже хочемо. І зробимо це.

Ви стали одними з фіналістів "Української пісні". Що для вас значить цей крок?

Ми не стоїмо на місці, працюємо, розвиваємося. Це велика перспектива, наступна сходинка до того, до чого йдемо вже 4 роки.

7TEEN'S – AUMG: дивіться відео онлайн

Вайб літа, – про хіт "П'ятниця", який віруситься в тіктоці

Однією з платформ, де поширюєте свою творчість, є тікток. Зокрема, останнім часом в мережі віруситься трек "П'ятниця". Як написати пісню, яка стане трендом тіктоку?

У лютому в нас був вайб літа. Хотілося, щоб було світло, позитивно. І народився цей приспів. Вже недавно, на початку червня, ми допрацювали текст на студії. Ми прагнули передати ту літню атмосферу, яку востаннє мали ще до початку повномасштабної війни, введення воєнного стану.

7TEEN'S – "П'ятниця": дивіться відео онлайн

Чи пропонують співпрацю інші артисти?

Ми не будемо розкривати карти. Хочемо, щоб все спочатку сталося, а вже потім розповімо.

А з ким ви б хотіли співпрацювати?

Хотіли б мали спільну пісню з нашим другом YAKTAK, було б цікаво з Монатіком попрацювати, "Океаном Ельзи", The Hardkiss, Golubenko.

Без хейтерів не існує популярності, – про силу музику та медійність

Ми часто кажемо, що мова – це зброя. А музика – це зброя?

Однозначно так. Сила музики в тому, що вона має вплив на велике оточення, це медійність. Люди слухають музику, беруть приклад з улюблених артистів. Мова у пісні також має величезне значення. Коли ми розвиваємо український контент, то водночас популяризуємо мову, молодь. Зараз ми наближаємось до того, до чого тисячоліттями йшли наші предки.

Що переважно пишуть підписники про вашу музику?

Здебільшого це позитивні відгуки. Ми дуже любимо читати коментарі й навіть маємо чат, де спілкуємося з підписниками. Там вони реагують на наші релізи, пісні. Це дуже приємно. Звісно, що є й хейт. Без хейтерів не існує популярності. Це навпаки мотивує: розуміємо, що нашу музику критикують, але все одно слухають. А конструктивна критика – це добре, оскільки це досвід, можна навчитися на помилках і виконати свою роботу ще якісніше.

Як змінилася кількість підписників за час повномасштабної війни?

Українська музика стала потрібною. З'явилося дуже багато саме україномовних артистів. Круто, бо українське починає жити після того, як багато років його "глушили". Зараз люди розуміють, що справді потрібно розвивати нашу культуру. Українські виконавці нічим не гірше закордонних.

7TEEN'S у найближчий рік. Що очікувати фанам від вас?

Буде дуже багато крутих і якісних треків. Ми багато працюємо над тим, щоб ви мали що слухати. Ми обов'язково зберемо стадіон.