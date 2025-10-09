Йдеться про те, що у 1975 році діджей Capital Radio Нікі Горн взяв інтерв'ю у Джона Леннона. Тоді на радіо вийшла лише частина розмови, а повна версія ніколи не транслювалась, пише Showbiz 24 з посиланням на The Guardian.

Ведучий їздив на розмову з артистом у нью-йоркський будинок The Dakota, де той пригощав інтерв'юера шоколадним печивом, яке зробив власноруч.

Нещодавно Горн знайшов у своєму підвалі оригінальні записи, які до того більше ніхто не чув. Учора, 8 жовтня, їх уже мали змогу почути слухачі Bloom Radio.

Відомо, що у цій розмові Джон Леннон розповідав про те, що вважає ніби його телефон прослуховують, а також за ним слідкують у реальному житті. Він вважав, що за цією справою стоїть адміністрація президента Річарда Ніксона. А причина розвитку таких подій – антивоєнна діяльність музиканта. Виявилось, що якраз тоді Леннон судився з урядом США через незаконне стеження та спробу депортації, яку також пов'язував з антивоєнними поглядами.

Я знаю, як звучить нормальний телефон, коли я його піднімаю. Але тоді щоразу я чув сторонні шуми. Адміністрація так чи інакше мене переслідувала. Я виходив із дому – на вулиці стояли люди. Сідав у машину – за мною їхала інша машина, і навіть не намагались ховатися,

– йшлося у розмові.

За словами учасника The Beatles, що не тільки він був об'єктом стеження. Також стежили й за учасниками гурту The Rolling Stones.

Мік Джаггер мусив буквально зникнути, щоб дістати дозвіл для Кіта Річардса та решти гурту на тур. У всіх нас були проблеми. Просто я хотів залишитися тут,

– заявив Джон Леннон.

Джон Леннон і Мік Джаггер / Фото Getty images

Цікаво, що діджей Нікі Горн мав інтерв'ю з чотирма учасниками The Beatles. Упродовж десятиліть вони були втрачені, однак чоловіку вдалось їх віднайти. Як йдеться на сайті Boom Radio, 23 листопада Горн не просто поділиться цими записами, а ще й відповідатиме на запитання слухачів.

Що відомо про Джона Леннона?