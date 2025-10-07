Знаменитість помітили у натовпі разом з трьома синами. Пише Showbiz 24 з посиланням на People.

Селін Діон була одягнена у чорну водолазку і капелюх. Вона насолоджувалася виступом Пола Маккартні разом із 24-річним Рене-Шарлем і 14-річними близнюками Нельсоном та Едді.

Для довідки! Селін Діон народила синів від продюсера Рене Анжеліла. Він помер у 2016 році від раку.

Співачка почала рідко з'являтись на публіці після того, як у 2022 році їй діагностували синдром м'язової скутості – рідкісне аутоімунне неврологічне захворювання.

У червні Селін Діон помітили у натовпі на стадіоні Allegiant. Вона відвідала виступ британського рок-гурту Coldplay, що проходив у рамках світового туру Music of the Spheres, і поспілкувалася з Крісом Мартіном.

Що ж, Селін, моя прекрасна сестро. Ти змушуєш моє серце битися і битися, ти справжня суперзірка. Послухаймо це для легендарної Селін Діон,

– заспівав фронтмен гурту, коли співачка з'явилась на екрані.

Пізніше Селін опублікувала допис в інстаграмі, де назвала концерт Coldplay "незабутнім".

Щиро дякую гурту та їхній дивовижній команді за те, що вони тепло і доброзичливо зустріли мою родину,

– написала Діон.

Де Селін Діон знаходить сили?