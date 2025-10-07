Знаменитість помітили у натовпі разом з трьома синами. Пише Showbiz 24 з посиланням на People.
Селін Діон була одягнена у чорну водолазку і капелюх. Вона насолоджувалася виступом Пола Маккартні разом із 24-річним Рене-Шарлем і 14-річними близнюками Нельсоном та Едді.
Для довідки! Селін Діон народила синів від продюсера Рене Анжеліла. Він помер у 2016 році від раку.
Співачка почала рідко з'являтись на публіці після того, як у 2022 році їй діагностували синдром м'язової скутості – рідкісне аутоімунне неврологічне захворювання.
У червні Селін Діон помітили у натовпі на стадіоні Allegiant. Вона відвідала виступ британського рок-гурту Coldplay, що проходив у рамках світового туру Music of the Spheres, і поспілкувалася з Крісом Мартіном.
Що ж, Селін, моя прекрасна сестро. Ти змушуєш моє серце битися і битися, ти справжня суперзірка. Послухаймо це для легендарної Селін Діон,
– заспівав фронтмен гурту, коли співачка з'явилась на екрані.
Пізніше Селін опублікувала допис в інстаграмі, де назвала концерт Coldplay "незабутнім".
Щиро дякую гурту та їхній дивовижній команді за те, що вони тепло і доброзичливо зустріли мою родину,
– написала Діон.
Де Селін Діон знаходить сили?
Раніше Селін Діон розповідала, що знаходить сили у своїх синах.
"У який момент я ледве могла ходити, і мені багато чого не вистачало. Мої діти почали це помічати. Я подумала: "Гаразд, вони вже втратили одного з батьків. Я не хочу, щоб вони боялися". Я дала їм зрозуміти: "Ви втратили тата, але у мами захворювання, і воно інше. Я не помру". Це те, з чим я навчуся жити", – говорила співачка.