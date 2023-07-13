Записане в метро: інтерв'ю з Володимиром Зеленським номінували на премію Еммі-2023

В Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію Еммі-2023. Цікаво, що серед номінантів — інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, яке було записано в київському метро.

Нагадаємо, що це інтерв'ю у Зеленського взяв популярний американський ведучий та комік Девід Леттерман. Записали його в жовтні 2022 року.

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Тепер воно претендує на премію Еммі-2023 в номінації "Найкращий інформаційний серіал або спеціальна програма".

Нагадаємо, що програма "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом і Володимиром Зеленським була записана у київському метро. Тоді станція метро "Майдан Незалежності" слугувала захисним бункером, де проходили пресконференції та інші важливі заходи.

Заради цього інтерв'ю Девід Леттерман приїхав до України. На той момент він був однією з небагатьох зірок, які ризикнули приїхати до Києва, який зазнавав щотижневих ракетних ударів з боку від Росії.

Дивіться інтерв'ю Леттермана з Володимиром Зеленським: відео

Додамо, що за Еммі-2023 в цій номінації також поборються:

Світло, яке ми несемо: Мішель Обама та Опра Вінфрі (Netflix),

Стенлі Туччі: У пошуках Італії (CNN),

Смакуйте націю з Падмою Лакшмі (Hulu).

Сполучені тіні Америки з В. Камау Беллом (CNN).

Переможці стануть відомі 18 вересня на 75-й церемонії нагородження премією Еммі.

До слова, Володимир та Олена Зеленські 11 липня прибули на саміту НАТО. Перша леді супроводжувала президента в кремовій вишиванці від українського бренду GUNIA Project, вишитій вручну чорними нитками, чорних прямих штанах та чорних туфлях.