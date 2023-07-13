Напомним, что это интервью у Зеленского взял популярный американский ведущий и комик Дэвид Леттерман. Записали его в октябре 2022 года.

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Теперь оно претендует на премию Эмми-2023 в номинации "Лучший информационный сериал или специальная программа".

Напомним, что программа "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом и Владимиром Зеленским была записана в киевском метро. Тогда станция метро "Майдан Незалежности" служила защитным бункером, где проходили пресс-конференции и другие важные мероприятия.

Ради этого интервью Дэвид Леттерман приехал в Украину. На тот момент он был одной из немногих звезд, рискнувших приехать в Киев, испытывавший еженедельные ракетные удары со стороны России.

Смотрите интервью Леттермана с Владимиром Зеленским: видео

Добавим, что за Эмми-2023 в этой номинации также сразятся:

Свет, который мы несем: Мишель Обама и Опра Уинфри (Netflix),

Стэнли Туччи: В поисках Италии (CNN),

Вкушайте нацию с Падмой Лакшми (Hulu).

Соединены тени Америки с В. Камау Беллом (CNN).

Победители станут известны 18 сентября на 75-й церемонии награждения премией Эмми.

Кстати, Владимир и Елена Зеленские 11 июля прибыли на саммите НАТО. Первая леди сопровождала президента в кремовой вышиванке от украинского бренда GUNIA Project, вышитой вручную черными нитями, черных прямых брюках и черных туфлях.